高雄冰店44人中毒！「她開第一槍」遭肉搜狂罵　親吐完整始末

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄苓雅區知名冰店吃冰爆出「沙門氏桿菌」感染，截至昨（18）日，已有44人食物中毒送醫，該冰店則挨罰30萬，並遭勒令停業至通過複查。而首位爆料的黃小姐透露，這幾天被不少酸民肉搜、謾罵，於是現身還原事件始末，最後她也強調，老闆娘已誠心道歉，「希望各位不要再攻擊店家了。」

黃小姐昨晚在PTT談到，這幾天不停接到電話，包括媒體、受害者或其家人，她能做的就是教對方如何通報並給予關心；同時，她也遭受到不少騷擾，「有人說我要錢，有人肉搜我家，還有的用訊息罵我，我一切概括承受，反正當初我發文時，早就預料到會有這種結果。」

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她直言，其他受害者不出面就是怕被酸言酸語，家人、自己有病痛，還得承受這些壓力，他們扛不住；當初發那篇文的用意，就是想找出除了他們家以外，是否有人碰到同樣的狀況，「我也沒有說出哪間冰店，直到衛生局確認為哪間我才說出店名。」

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃小姐透露，剛開始他們是唯一通報的個案，衛生局無法要求店家馬上停業，還說一切都符合法規標準，於是她忍不住反問，「為什麼我的家人病成這樣，他們還可以繼續營業？為什麼沒跟我說他環境上有缺失？」於是她才會在PTT發文，靠自己找到有同樣症狀的苦主。

最後，黃小姐表示，事隔多天，老闆娘有打給她，也很有誠意的道歉，「那這間冰店對我來說，是吃一個回憶一個念想，她對其他受害者覺得非常抱歉，礙於個資問題，她沒辦法一一向各位道歉，但也願意賠償，所以希望各位不要再攻擊店家。謝謝大家關心，我孩子好轉了，其他人也逐漸恢復健康。」

另外，針對吃冰食物中毒問題，高市府衛生局指出，第一時間立即受理，對其展開稽查並勒令停業一週；後續依檢驗結果，祭出重罰30萬、勒令停業至改善通過複查為止，並依法移送地檢署偵辦。

▲店家被勒令停業至改善通過複查為止。（圖／記者賴文萱攝）