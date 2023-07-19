　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「月薪多少才值得北漂？」類似話題在網上爭論不休，一名網友透露，有認識的女生月領35K，光是房租就快佔一半，不解這樣有何意義？對此，就有過來人吐露心聲，沒想到引起共鳴，不少鄉民點頭直呼，「還以為是我打的」、「很真實的回答」。

一名網友在PTT發文提到，認識一個女生月薪35K，而房租就要12K，「她的職業在南部的薪水也差不多，領這種薪水北漂的意義在哪？為什麼不住南部老家就好，還不用給房東多賺12K。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，過來人回文點出2大關鍵，其一是機會多，再來就是因為生活型態。他進一步解釋，所謂「機會多」可分成兩類，「第一類是工作機會多，肯拚的話成功的機會就多；第二類就是女性遇到好對象的機會多。」

他透露，「我的異性朋友不管是在地天龍人還是北漂的，有結婚的都嫁得不錯，老公大多都是年薪百萬以上，嫁給家裡有錢的也有一兩個，最差的也是嫁給高階公務員或是老師。」

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

接著是「生活型態」，原PO表示，「不管念書還是開始工作來台北的，就算沒什麼了不起的成就，薪水也不怎麼樣，但那種自由自在快活的習慣是很難改的，像我就是啊！在台北就是活得下去，沒什麼大富大貴，但自己就是自在，每次過節回家當然很開心啦，家人總是好的，但每每想到一些事就有點壓力。」

他接著說道，「我在台北都7點下班吃飯，回南部老家5點就在煮飯，但我就還不餓啊！家裡有內線不用，硬要從樓下用喊的叫你吃飯，明明就知道回了他也聽不到，還是一直叫，在忙自己的事，老母會突然叫你去洗澡，說她要洗衣服，都快40歲了，挑個一天找在家鄉的朋友吃個飯、喝個小酒，10點就打給你，問你幾點要回家？」

原PO坦言，「回家很好、很溫暖，但有時候回家真的會有點壓力，在客廳跟家人一起看電視聊天之外，除了你手上的手機，你還真不知道可以幹嘛，簡單講就是容易無聊！」

▲▼老人,老先生,長輩。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

沒想到，這番話掀起熱烈回響，鄉民們紛紛回應，「真實給推」、「有同感+1」、「我也以為是我打的」、「太真實了…」、「機會多佔絕大多數北漂人的想法」、「中南部鄉下不要說基本薪資啦，是根本沒工作機會」、「我太太回台北一個月，兩周就想回紐約了，應該是跟你一樣的心情」。

不過，也有一票人持不同看法，直言「有時候距離還是會產生美感的，家人太常聚在一起，發生衝突的機會也會高，久久見一次通常都會剩窩心的話講，不過也不能太久就是了，畢竟爸媽年紀也越來越大」、「等你父母不在了，你會發現那些無聊的問候電話，是值得懷念的」、「你爸媽看到了會哭」、「如果可以重來，比起自在的生活，我會多花時間回老家跟家人相處，時間不等人的」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

15歲少女遭朋友性侵放火　全裸扔鐵軌上「一大塊皮膚掉落」身亡

伊萊克斯推1.9公斤輕量濕拖吸塵器　「拖地布免手洗」重點是外型很美

1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

黑道威脅小紅老師：敢告NO哥就處理妳　知情人士曝內幕

準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

孕婦吃冰中毒宮縮！網喊懷孕不能吃冰　名醫開罵

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

女推嬰兒車過馬路抽手機挑釁　汽車早已禮讓

比水煮更讚！她曝「水餃最頂1吃法」　4千人驚呆

更多熱門

相關新聞

高雄冰店中毒案「她開第一槍」遭肉搜！親吐完整始末

高雄冰店中毒案「她開第一槍」遭肉搜！親吐完整始末

高雄苓雅區知名冰店吃冰爆出「沙門氏桿菌」感染，截至昨（18）日，已有44人食物中毒送醫，該冰店則挨罰30萬，並遭勒令停業至通過複查。而首位爆料的黃小姐透露，這幾天被不少酸民肉搜、謾罵，於是現身還原事件始末，最後她也強調，老闆娘已誠心道歉，「希望各位不要再攻擊店家了。」

最美里長戀愛ING「還會支持嗎？」PTT真實反應曝

最美里長戀愛ING「還會支持嗎？」PTT真實反應曝

北漂賺5萬！他存不到錢「回南部更絕望」　全場戰翻

北漂賺5萬！他存不到錢「回南部更絕望」　全場戰翻

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

妹子突傳「2謎樣符號」　神人幫解惑

妹子突傳「2謎樣符號」　神人幫解惑

關鍵字：

北漂低薪求職生活型態家庭PTT

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面