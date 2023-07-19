北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「月薪多少才值得北漂？」類似話題在網上爭論不休，一名網友透露，有認識的女生月領35K，光是房租就快佔一半，不解這樣有何意義？對此，就有過來人吐露心聲，沒想到引起共鳴，不少鄉民點頭直呼，「還以為是我打的」、「很真實的回答」。

一名網友在PTT發文提到，認識一個女生月薪35K，而房租就要12K，「她的職業在南部的薪水也差不多，領這種薪水北漂的意義在哪？為什麼不住南部老家就好，還不用給房東多賺12K。」

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對此，過來人回文點出2大關鍵，其一是機會多，再來就是因為生活型態。他進一步解釋，所謂「機會多」可分成兩類，「第一類是工作機會多，肯拚的話成功的機會就多；第二類就是女性遇到好對象的機會多。」

他透露，「我的異性朋友不管是在地天龍人還是北漂的，有結婚的都嫁得不錯，老公大多都是年薪百萬以上，嫁給家裡有錢的也有一兩個，最差的也是嫁給高階公務員或是老師。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

接著是「生活型態」，原PO表示，「不管念書還是開始工作來台北的，就算沒什麼了不起的成就，薪水也不怎麼樣，但那種自由自在快活的習慣是很難改的，像我就是啊！在台北就是活得下去，沒什麼大富大貴，但自己就是自在，每次過節回家當然很開心啦，家人總是好的，但每每想到一些事就有點壓力。」

他接著說道，「我在台北都7點下班吃飯，回南部老家5點就在煮飯，但我就還不餓啊！家裡有內線不用，硬要從樓下用喊的叫你吃飯，明明就知道回了他也聽不到，還是一直叫，在忙自己的事，老母會突然叫你去洗澡，說她要洗衣服，都快40歲了，挑個一天找在家鄉的朋友吃個飯、喝個小酒，10點就打給你，問你幾點要回家？」

原PO坦言，「回家很好、很溫暖，但有時候回家真的會有點壓力，在客廳跟家人一起看電視聊天之外，除了你手上的手機，你還真不知道可以幹嘛，簡單講就是容易無聊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

沒想到，這番話掀起熱烈回響，鄉民們紛紛回應，「真實給推」、「有同感+1」、「我也以為是我打的」、「太真實了…」、「機會多佔絕大多數北漂人的想法」、「中南部鄉下不要說基本薪資啦，是根本沒工作機會」、「我太太回台北一個月，兩周就想回紐約了，應該是跟你一樣的心情」。

不過，也有一票人持不同看法，直言「有時候距離還是會產生美感的，家人太常聚在一起，發生衝突的機會也會高，久久見一次通常都會剩窩心的話講，不過也不能太久就是了，畢竟爸媽年紀也越來越大」、「等你父母不在了，你會發現那些無聊的問候電話，是值得懷念的」、「你爸媽看到了會哭」、「如果可以重來，比起自在的生活，我會多花時間回老家跟家人相處，時間不等人的」。