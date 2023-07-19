買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

記者林育綾／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台邁入第5天，今（19）日來到台灣大學，陸生代表鄭依萱受訪時表示，很期待跟台大生有更進一步的交流，尤其大家都是青年，對社交、吃喝玩樂話題都有興趣，相信交流不會有障礙，「我們都是年輕人，也都是一家人」，她也提到看見台灣的街道名稱，在大陸也有，更感覺到兩岸是一家人，也倍感親切。

▲馬英九文教基金會邀請陸生團來台交流，19日來到台大，湖南大學大二生鄭依萱（右）、北京大學大四生文云昊（左）代表受訪。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬英九文教基金會邀請中國大陸師生來台交流，包括北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學和湖南大學等5校，昨18日下午參訪故宮博物院，許多陸生紛紛買了文創商品，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日也說，大家買了很多，有些都是他們想要很久的商品，多到可能需要用寄的回去。

▲馬英九文教基金會邀請大陸大學生來台交流，19日來到台大，前總統馬英九、前台大校長管中閔、基金會執行長蕭旭岑陪同陸生進行參觀。（圖／記者湯興漢攝）

今日參訪台灣大學政治系，台大安排茶會讓兩岸學生交流，其中湖南大學的學生鄭依萱，在會前受訪時表示，由於台大是台灣的最高學府，讓她聯想到就像北大一樣，因此很期待與台大學生更進一步交流、促進感情。

她認為，大家都是年輕人，對於社交方面、吃喝玩樂等各方面話題都會有興趣，有信心交流之間不會有障礙，因為「我們都是年輕人，也都是一家人」。談到在故宮買文創商品，她也直誇，故宮精品相當精美，感受到很深的文化氣息，因此買紀念品留下紀念是非常有必要的。

有媒體問，是否會感到跟台灣有「同根同源」的感覺？她也說，會有的，因為博物院展出的展品，也曾在大陸課本上看過和學習過；另外像是台灣許多街道名，在大陸也都有接觸到，更感覺到兩岸同胞確實是一家人，也倍感親切。

另外一名北京大學學生文云昊表示，在故宮看到兩岸歷史文化的展出，可看到兩岸確實是同根同源，兩岸發展的共同根脈非常明顯突出。除此之外，很想和台灣學生交流在學習之餘的生活話題，例如會看哪些影視作品、音樂等，就他所知，台灣很喜歡看《甄嬛傳》等陸劇，而他們也很愛看台灣的影視劇作，相信這些交流能拉近兩岸彼此距離，來交心、交往、交流。

▲馬英九文教基金會邀請陸生來台，19日來到台大，讓兩岸青年交流。（圖／記者湯興漢攝）