綠營批「同根同源」說法是統戰　蕭旭岑：難道你是荷蘭人嗎？

記者林育綾／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台，由於不少陸生受訪時表示，感受到兩岸是「同根同源」，遭綠營批此團目的是「統戰」，執行長蕭旭岑今（19）日回應，如果否認同根同源，「難道你是荷蘭人嗎？你是美國人嗎？」他直批綠營已經黔驢技窮，講統戰根本是「侮辱台灣人的智商」。

▲馬英九文教基金會邀請陸生來台交流，針對綠營批「講同根同源是統戰」說法，馬英九基金會執行長蕭旭岑批「侮辱台灣人的智慧」。（圖／記者湯興漢攝）

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▲馬英九文教基金會邀請大陸大學生來台交流，19日來到台大參訪。（圖／記者湯興漢攝）

馬英九基金會邀請中國大陸5所大學師生訪台，18日上午參訪文化大學華岡博物館時，校方海報寫著歡迎「馬英九先生」，未使用「前總統」頭銜，引發外界議論。今日陸生團再度參訪台灣大學，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，這幾天都是稱呼「馬總統」、「馬前總統」，覺得沒什麼問題。

他也說，今年3月馬英九到中國大陸拜訪時，也在當地說了「中華民國」，綠營和親綠媒體也無法說什麼；但民進黨總在小地方做文章，「也沒引起什麼效果，不值一駁。」

▲陸生團今（19）日來到台大政治系交流。（圖／記者湯興漢攝）

他認為兩岸年輕人交流都可以談得很愉快，不需要正襟危坐，可以很輕鬆、不拘形式，更自然互動，也相信台大校園的安排。但他看到民進黨立委說，陸生講「同根同源」是統戰說法，他也忍不住直批「這非常侮辱台灣人」，「如果不講同跟同源，難道你是荷蘭人嗎？你是美國人嗎？」

蕭旭岑批民進黨已經「黔驢技窮」，今日讓陸生來看棒球、看凱道遊行，難道不是很好的相互交流嗎？把他們來講中華文化的事說成「統戰」，「真的是非常侮辱台灣人的智慧」。

▲馬英九文教基金會執行長蕭旭岑批綠營立委已「黔驢技窮」。（圖／記者湯興漢攝）