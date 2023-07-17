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男友0思考「說她很普通」　妹子超衝擊！網狂勸放生：直男≠白目

▲▼情侶,交往,曖昧,渣男,渣女,劈腿,出軌,小三。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近和男友聊到對彼此的印象，怎料對方直回「很普通」，讓她大受打擊，在發現她為此難過後，男生的第一反應更是火上澆油。看完兩人對話，網友們一面倒勸分，忍不住氣罵「這不就PUA嗎」、「天啊！這也太傷人了吧」。

女網友在Dcard發文提到，當時他們聊到對彼此的印象，於是她便問男友，在他心裡自己是一個怎樣的人；沒想到，男友只回了句「不好不壞，很普通的女生吧！」

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聽到這個回答時，原PO蠻受傷的，於是追問對方，如果覺得普通，為什麼還要交往；而男友則緩緩地說，「因為一直以來是妳在陪我。」

聞言，女網友不禁委屈道，「總覺得我好容易被取代，如果哪天工作忙或其他因素不能陪了，好像隨便一個普通女生陪他都能取代我。」

更傻眼的是，當男友發現她的情緒不佳時，第一反應竟是「我不知道妳要什麼答案，妳只想聽妳要聽的，也許對其他人來說妳很特別、很不一樣，但對我來說就是普通女生。」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

最後，原PO直言，「問完以後覺得我不想要這樣的感情，是我太矯情，要的太多嗎？還是有辦法讓他理解我想要什麼？他覺得我想要聽情話，我說我想聽真心話，可是這時他又說他不會表達，講的再難聽心裡都是愛我的，要我無條件相信他，不過講成那樣，我要怎麼相信他本意是好的呢？」

對此，網友們紛紛回應，「妳男友滿白目的，誰會對喜歡的人這樣說啊，這種話不管男女生聽了都會傷心的，不要把低情商當成理性，看了有夠倒彈」、「妳對他來說就是隨處可見的路人，為什麼還要跟妳在一起」、「欸笑死！這我前男友吧」、「沒有同理心，還用老實包裝自己」、「妳男友滿誠實的啊，他身邊沒有別的女生理他，只有妳看得上他，所以跟妳在一起，但他覺得妳很普啊，反正有就先用，等之後出現更好的再把妳甩掉，目前還沒有所以還是只能愛妳」、「是我會分手」、「他補後面那句的用意是怎樣」、「直男不等於白目，不要侮辱其他直男」。

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