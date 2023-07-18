老婆常喊窮卻「每天吃餐廳」　他傻眼：不能吃平價小店嗎？

▲老婆常喊窮，卻還天天要去餐廳吃飯。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果價值觀、金錢觀不合，可能時不時就會起爭執。近日有男網友發文表示，他雖然知道老婆帶小孩很辛苦，但是也不用每餐都吃那麼好吧？每次出去都要吃餐廳，為什麼不能吃平價的小店就好？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，他知道老婆在家帶小孩很辛苦，但也用不著餐餐都吃好的吧？明明每天都在喊窮，卻天天要去餐廳吃飯，「現在出去吃飯，每天都吃火鍋、壽司、快炒、拉麵、早午餐。」

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原PO透露，他們的孩子5歲大，所以夫妻倆每次都點2人份，但最後卻會變成「我自己的給我兒子吃，然後我沒得吃」。最後，他也不禁直呼，為什麼不能吃平價一點的小店就好？只要跟老婆說這件事，對方又會擺臉色。

▲原PO不解，為什麼要一直吃火鍋、壽司等。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「火鍋、壽司、快炒有很貴？你是在X腰你沒得吃嗎？想省錢可以自己買菜回家煮」、「說真的，我覺得小家庭自己煮沒比較省」、「怪老婆幹嘛？不就是你從一開始就放任她這樣嗎」、「帶小孩真的比上班累，由她吧」、「你就吃飽啊，老婆不知道你吃不飽吧，再點就好了啊」。

不過也有網友則認為，「不會精打細算的老婆，老公再會賺也沒用」、「講不聽可以離了」、「說真的，我60元雞肉飯就很飽了」、「這樣吃下去一個月伙食費真的很可觀，只能說她還不夠勤儉持家」。還有網友表示，「兩個人在一起，擁有同樣的價值觀很重要」、「價值觀不同」、「婚前她的三觀沒看清楚，現在就只能再好好溝通溝通」。