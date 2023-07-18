快訊／再增10人！高雄44人吃冰食物中毒　ICU男童病況曝

▲高雄知名冰店爆發嚴重食安危機。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃小姐12日到苓雅區一家剉冰店消費，一家11人都出現腸胃不適，嚴重還出現血便，事件揭發後，有網友表示，小孩也因此腎衰竭住進加護病房。衛生局今(18日)再度公布最新統計，截至下午4點，有44人因症就醫，而在加護病房的患童病況已趨漸穩定。

受害者黃小姐在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

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▲黃小姐的小兒子住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。還有其他受害者也和她聯繫，有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。

衛生局統計，截至18日下午4點，共計有44人因症就醫，衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，原在加護病房患童經悉心照顧施以抗生素輸液治療後病況已趨穩定、恢復良好，相關暫時性急重症都已緩解。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局也還原處理程序，13日接獲民眾進線，並接獲醫院通報3名病患食用六合路冰品食品中毒，隨即就啟動稽查，不過當天冰店無營業，14日下午冰店開始營業即進場稽查採檢，並於當天責令店家停業，17日陸續完成檢驗，依法速查嚴辦，受理過程都是依法依程序並儘速調查，絕無一人通報屬於個案不處理的問題。

衛生局指出，經交叉比對就醫病患的攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供的自製豆類及相關配料可能為環境的污染致病源。

由於此件食安問題也引起相關討論，今日市政會議中，市長陳其邁也裁示，為強化冰品業者落實環境衛生管理，把關業者販售產品的衛生安全，衛生局自今日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，提升市售現場冰品的衛生安全。