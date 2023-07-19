高雄冰店害44人食物中毒　高市府出重手！勒令停業至通過複查

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一家老字號店家發生冰品食安事件，截至18日已釀44人因症就醫，高雄市長陳其邁在市政會議上裁示衛生局，擴大冰店專案查緝，另外，針對該家冰店除祭出重罰30萬，也勒令停業至改善通過複查為止。

針對吃冰食物中毒問題，高市府衛生局指出，第一時間立即受理，對其展開稽查並勒令停業一週；後續依檢驗結果，祭出重罰30萬、勒令停業至改善通過複查為止，並依法移送地檢署偵辦。

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為確保民眾健康與食品安全，強化冰品業者落實環境衛生管理，把關其販售產品的衛生安全，昨（18）日市政會議陳其邁裁示，衛生局擴大啟動轄內冰店專案稽查，一旦查獲違規情事之店家，必依法辦理。同時，後續也會持續關心此事件患者健康狀況，目前皆為穩定治療中，相關暫時性急重症均已緩解。

為食安嚴格把關，高市府觀光局表示，去年大港閱冰冰品市集嘉年華，籌劃辦理期間均已聯合衛生局，對於所有參與市集的冰品店家，進行冰品安全講習、食品衛生（包含冰塊）檢驗、合法營業登記等嚴格把關。

今年辦理相關活動必採取更高標準檢視，聯手衛生局嚴格把關，一定以市民朋友們的健康為優先，嚴格督促參與活動店家留意衛生安全環節，確保食安。

▲高雄苓雅區知名冰店爆食物中毒。（圖／記者賴文萱攝）

另外，針對後續衍生的消費爭議，市府消保官已立即了解，並向陳情之消費者說明相關法令規定及申訴方式，市府必全力協助處理，並要求業者應即聯繫消費者，瞭解後續患者治療及恢復狀況，妥善溝通處理就醫療費用的負擔或補償方案。

此事件攸關民眾健康及店家經營管理，高市府發言人周璟瑜表示，市府第一時間除立即處理，火速稽查該店家，勒令停業、重罰並依法究辦，並無白喬茵議員臉書內文所指「市長要大家去吃有問題的冰」。

高市府強調，此言論已涉嫌散播不實消息，是惡意造謠，恐有失公允及議員風範，且市府舉辦觀光類型活動，是為了振興商業及推廣城市行銷，倘若議員為了聲量而不顧邏輯、胡亂批評，實在令人遺憾，或又以辦活動恐出現預想未來式突發狀況，而投鼠忌器，並非勇於任事的市府團隊作風。