快訊／高雄44人吃冰中毒　消保官要求業者賠償...申訴管道一次看

▲高雄知名冰店發生嚴重食安危機遭勒停停業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區一間剉冰店發生嚴重食安問題，12日曾到店消費者，截至18日下午4點共計有44人食物中毒因症就醫。市府消保官表示，已要求黃姓負責人必須依法損害賠償，業者的態度也相當良好，建議消費者可提出具體訴求進行申訴，消保官將會全力協助保障權益。

這家老牌冰店1986年創立，至今已經37年，店內販售各式各樣的冰品，有八寶冰、雪花冰，也有綠豆湯、薏仁湯等。其中，八寶冰配料多達10幾種，都由店家手工自製，濃厚的古早味深受在地人喜愛，被評為CP值最高的冰店，人潮經常絡繹不絕，也常有排隊買冰的人潮。

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▲衛生局14日前往冰店稽查，食材檢出沙門氏桿菌。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局13日接獲通報，不過當天冰店無營業，14日下午冰店開始營業即進場稽查採檢，並於當天責令店家停業。衛生局指出，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌；目前八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體也檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。住院患者人體檢驗也檢出沙門氏桿菌陽性反應。

根據衛生局統計，截至18日下午4點，共計有44人因症就醫，衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，原在加護病房患童經悉心照顧施以抗生素輸液治療後病況已趨穩定、恢復良好，相關暫時性急重症都已緩解。

▲高雄苓雅冰店爆發集體食物中毒，八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。（圖／高雄市衛生局提供）

而這起食安事件引發的消費爭議，市府消保官17日獲報後也立刻進行了解，並要求黃姓負責人應即聯繫食用冰品引發不適的消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，就法律上規定，業者應負責損害賠償，就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理。消保官透露，業者的態度良好，聽起來也明白應盡到賠償責任，今日業者接受媒體訪問時，也能看出業者有誠意解決。

消保官18日依衛生局提供聯繫方式，已向陳情的黃小姐和消費者說明相關法令規定及申訴方式，可提出具體訴求和說明，消保官即會全力協助處理；同時也請黃小姐轉達市府的立場，若雙方未能達成賠償的共識，市府消保官即是公正的溝通平台，也是訴訟前較理想的處理方式。

市府行政暨國際處指出，後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，請撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。

▲高雄冰店爆發多人食物中毒，黃小姐的兒子住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

這起事件源於有一名受害者黃小姐日前在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很不舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。還有其他受害者也和她聯繫，有小朋友白血球過高、陷入半昏迷狀態，醫生說恐會引發敗血症；也有孕婦狂拉肚子、不停宮縮。