716遊行女舉牌列柯文哲「歧視言論」　館長公審嗆：別配合民進黨

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都出席，現場群眾多為年輕族群，也有女學生拿出柯文哲「歧視女性」手牌，全程不發一語沈默抗議。該舉動引起館長不滿，在直播痛批，拿著牌子頭低低、遮遮掩掩，好像做什麼壞事，別配合民進黨做這種事，我看不下去。

籌劃多時的「公平正義救台灣」遊行正式登場，頂著35度高溫，仍有不少民眾到場支持，最高峰約在下午4點，參與民眾一度外溢到景福門圓環，活動前主辦單位預估約4萬人，依照相關單位回報，凱道現場人數約近2萬人。

活動現場有多位柯文哲支持者熱情響應，也有女性參與者到場抗議，她拿出柯文哲過往「歧視女論」，列舉10點，包含：

有些台灣女性同胞直接上街嚇人、陳以真年輕又漂亮，坐櫃檯差不多啦、外籍新娘已經進口3、40萬、婦產科剩下一個洞、比喻都更，被強暴的比被誘姦的便宜、陳菊是比較肥的韓國瑜、女性越多的行業越沒落、30歲以上未婚女人像殘障車位、有特別聘請漂亮的女性發言人、30歲未婚女性佔30％，有國安危機。

儘管該女性參與者全程沈默不發一語，仍引起館長不滿，他在直播貼出該張照片，更氣得痛批，站在海景第一排，大家都是拿著「司法正義」、很驕傲地喊，從來沒有看到這種好像被吐口水的，拿著牌子頭低低、遮遮掩掩，好像做什麼壞事。

館長直言，你們這些學生摸著良心講話，不要配合民進黨做這種事，「我看不下去，不是說我支持這種（歧視）事情，但你做這種東西幹嘛，他（柯文哲）真的歧視嗎？」