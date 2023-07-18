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社會 社會焦點 保障人權

獒犬街頭突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死！飼主重罰11萬

記者戴上容／新北報導

新北中和一名老先生，帶著小狐狸愛犬「哈尼」出門，才到巷口就遭到迎面而來的獒犬攻擊，如今第一現場影像曝光！畫面中可見，獒犬狠咬不放，「哈尼」痛苦得繞著主人5圈求救，但卻無濟於事，最後奄奄一息，雖然立即送醫，仍因咬破直腸、腸道穿孔導致腹膜炎死亡；對此，新北動保處長楊淑方回應了。

▲▼ 小狐狸犬哈尼在街頭被獒犬狠咬慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲小狐狸犬哈尼在街頭被獒犬狠咬慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，該事件發生在今年2月份，一名老先生中午12:30，繫繩牽著白狐狸犬哈尼出門散步，才剛出家門就突遇到1名老婦人，帶著體型高大的西藏獒犬迎面過來，沒料到獒犬一看見小狐狸「哈尼」追咬不放，小哈尼哀鳴繞著老先生求救，老先生雖很驚慌，事後仍保持鎮定立即開車送犬隻至動物醫院就醫。

▲▼ 小狐狸犬哈尼在街頭被獒犬狠咬慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

小哈尼送醫後，因狀況不佳3天後死亡，動保處立即聯繫獒犬簡姓飼主提供相關事證、請警局協助提供行為人資訊並調閱監視器畫面，簡姓飼主到案說明時矢口否認，惟依其動物醫院診斷證明書與監視器畫面，證據確鑿，據以開罰。

動保處依法向警局調閱行為人資料及相關事證，並約談獒犬飼主到案說明，據以裁處飼主11萬元罰鍰，並應參加動物保護講習，新北動保處提醒民眾遛狗時遇到犬隻欲攻擊時，三要一不口訣，要拉緊飼犬牽繩或抱起小型飼犬、要使用隨身物品遮擋、要緩慢後退離開現場，不可做出尖叫等刺激犬隻行為。

動保處楊淑方表示，本案據以開罰，裁處該名飼主所飼攻擊性犬隻未戴嘴套、未絕育及名下其他犬隻經稽查無施打狂犬病疫苗，違反動物保護法第20條第2項、第22條第3項規定及動物傳染病防治條例第13條第2項規定，裁處11萬元罰鍰，並應參加動物保護講習。

動保處提醒，飼主帶攻擊性犬隻出門應戴上嘴套及繫繩，以避免觸法，違反動物保護法第20條第2項規定，可裁處3萬元至15萬元罰鍰，遛狗時如在路上發現犬隻頸背毛豎起等攻擊狀態時，要拉緊飼犬牽繩或抱起小型飼犬、要使用隨身物品遮擋、要緩慢後退遠離現場，不可做出尖叫等刺激犬隻行為。

如不幸遭咬傷應立即至醫院消毒傷口並評估接種狂犬病疫苗，並檢具醫院診斷證明書及相關事證通報動保處，另呼籲飼主應為犬隻實施絕育手術，可減低犬隻攻擊行為、公犬發生攝護腺、睪丸等疾病以及母狗乳腺腫瘤、子宮及卵巢等病變。

▲▼ 小狐狸犬哈尼在街頭被獒犬狠咬慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

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