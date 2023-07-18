「庭長跟我是兄弟」司法黃牛削議員1395萬　送給兒子叫小姐3P

▲台中地方法院。（圖／資料照）



記者蔡怡萍／台中報導

彰化縣前議員郭國賓在2014年選舉間因涉賄選，遭法院一審判決當選無效，一名洪姓男子知情後自告奮勇、對郭國賓說有辦法能疏通法官、買通中選會，郭國賓為求保住議員職務，前前後後交付了總計1395萬給洪男與其妻兒，但最後卻仍然敗訴收場，郭國賓才知遭司法黃牛詐騙，憤而提告討回全額。法院民事判決，因洪男審理期間死亡，判其何姓妻子與兒子需全數賠償郭國賓，全案仍可上訴。

判決書指出，郭國賓曾在2014年的當選彰化縣議員，後因涉賄選遭檢方提當選無效，民事部分郭國賓敗訴、即將失去議員資格，這時一名洪姓男子得知後，自我推薦稱可以包辦民刑案件，表示與台中高分院庭長感情親到像兄弟，自己的兒子也在向庭長學法律、將來要考司法官，必定能疏通法官，洪的何姓妻子也在幫腔，聲稱丈夫有人脈、「在高院真的很夠力」，讓心急如焚的郭國賓信以為真，先拿了90萬請洪男幫忙。

洪男見郭國賓已上鉤，開始大膽宣稱能要庭長向承辦法官溝通，民事庭須拿430萬就會改判當選，掛保證會替他處理到好；郭國賓如約交付了金錢後，卻仍收到台中高分院判決駁回的結果，洪男繼續編造故事，表示除了審判長退回金錢外、其他都有收錢，下一步要行賄中選會官員，他與中選會委員交情也深厚，郭國賓別無他法、只好再拿340萬給洪代為運作。

一連串的審理期間，洪男又要郭國賓拿出470萬行賄法官，或以中選會官員要來台中休假，要準備茶葉、魚翅等高檔禮物等理由，誆騙郭國賓陸續掏錢；直到彰化縣選委會、行政院中選會，2016年2月行文停止郭國賓議員職務並追繳競選費用補貼，郭國賓開始起疑，質問洪男怎麼一直沒處理好，洪男仍然堅持騙到底、說要替中選會主委等安排入住高檔酒店、送酒店小姐去性交易，同樣由郭國賓買單，但其實沒有任何委員要來，洪反而將錢還拿去給自己的兒子叫小姐玩樂，而且還一次叫2個小姐大搞3P。

郭國賓終於恍然大悟，一切都是洪男的話術與欺騙，憤而提告要討回林林總總的開銷，但洪男在調查期間因故死亡，郭國賓轉向洪的何姓妻子與兒子追討1395萬1000元。

台中地院審理後，就相關證人的證詞，與商談對話、轉帳資料等，確認洪男曾以各種包裝說詞導致尋求勝訴的郭國賓陷入錯誤，郭國賓請求賠償應屬有據，判決洪男妻兒共需賠償1395萬1000元，另外涉詐欺等罪部分，妻兒分別判處7年6月、2年徒刑，全案可上訴。