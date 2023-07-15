前3熱點排名曝！火車站置物櫃被當「毒詐」轉手斷點　慘淪詐欺共犯

▲鐵路置物櫃常被當成毒品、銀行帳戶以及金錢轉手段點，鐵警將列治安重點。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

鐵道運輸南來北往，由於各交通要道之車站置物櫃，容易被詐欺集團所利用，作為放置及蒐集人頭帳戶存摺及金融卡處所，形成死轉手斷點，為防制此類案件發生，鐵路警察局將站區置物櫃列為治安熱區，加派警力巡邏守望。

警方指出，1月迄今已查獲置物櫃詐欺案件共計37件(包含主動攔阻8件)，主要以桃園、台中以及板橋等車站的置物櫃發生較為嚴重，鐵路警察局聯合轄內置物櫃業者，於全省車站置物櫃治安熱區。

鐵路警察局指出，除張貼識詐標語外，並以播音器播放語音及置物櫃操作面板植入宣導影片方式，向民眾宣導勿將金融卡、證件、存摺及印章等物品放置於置物櫃內，以免成為洗錢共犯。

鐵路警察局表示，詐騙集團常會以假投資借貸、個資外洩匯款或被要求監管帳戶、解除分期付款設定、假求職要求提供帳戶做人資審核或買賣帳戶等對價方式誆騙民眾交付存摺及金融卡供詐騙集團使用。

日前有民眾將帳戶提供給不法集團洗錢，聲稱「遇到假求職詐騙，以10萬元代價指示將提款卡放入置物櫃」，在過去能解釋自身亦為詐欺被害人，現在新法上路，此類行為已有處罰規定，請民眾千萬別以身試法。

鐵路警察局提醒，依據新修正之洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶（號），或無正當理由將帳戶提供予他人使用者，可能會分別面臨5年或3年以下有期徒刑，並得併科2新台幣3千萬或100萬元以下罰金。