神鬼女會計又有事！A走「双喜電影」1.2億　2度被起訴

▲女會計陳玉玲涉嫌侵吞双喜電影公司1.2億元遭2度起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

香港知名製片陳永雄在台成立的「双喜電影公司」，長期委託會計人員陳玉玲處理台灣帳戶及出納工作，沒想到陳玉玲卻利用老闆的信任，3年內以偽填取款憑條等方式，A走1.1億元拿來還債，日前已遭法院判刑8年6月，双喜持續查帳，又發現陳玉玲另外侵吞詐得1069萬元，陳玉玲坦承犯行，卻始終不願說出犯案動機，台北地檢署17日依詐欺等罪將陳玉玲追加提起公訴。

「双喜電影公司」曾發行過勇奪奧斯卡金像獎的好萊塢強片《媽的多重宇宙》、《從前，有個好萊塢》、國片《血觀音》、《無雙》，老闆陳永雄因經常在大陸、香港等地工作，在台的「双喜」、「臺北真好」、「工作公司台灣分公司」等3公司帳務出納，都是交由陳玉玲負責。

▲《媽的多重宇宙》在美國老萊塢獲得金像獎、美國演員工會獎多項肯定。（資料照／路透）

沒想到陳玉玲因個人債務問題，竟利用老闆的信任，從2015年12月到2019年2月底任職期間，多次在長官蓋印後的取款憑條上虛填金額，或是以需要繳納稅捐等名目，提領現金轉進她人頭帳戶，直到陳永雄覺得奇怪，台北公司明明出了不少賣座電影，卻始終賺不到錢，查帳發現陳玉玲偷錢。

陳玉玲知道紙包不住火，才在律師陪同下自首，A了公司1.1億元，先前經台北地檢署提起公訴後，法院認為陳玉玲犯行已經曝光，不符合自首條件，依詐欺、偽造文書等罪，重判陳玉玲徒刑8年半，現在上訴高院審理中。

沒想到，陳玉玲其實沒有老實說出自己的犯行，公司持續查帳，又發現陳玉玲用類似手法，另外A走1069萬元，也就是實際掏空公司的金額累計達1.2億元，因此再次提告，這次陳玉玲也坦承犯行，但仍然只是說自己因債務纏身而做了這些假帳，不願交代金錢流向，台北地檢署再次將陳玉玲提起公訴，並將案件追加、併案由法院接手審理。