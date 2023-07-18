騎士3貼載童！逆向衝十字路口　後方駕駛急煞怒：別拿孩子開玩笑

▲小黃駕駛直擊家長騎車載著2個孩子，逆向行駛強闖對向車道。（翻攝自《記者爆料網》）

圖文／鏡週刊

這段危險畫面今（18）日被PO在「記者爆料網」，事件發生在16日傍晚，新北市一名家長騎車載著2個孩子上路，竟直接逆向行駛，無視紅燈左轉車輛強行穿越十字路口，驚險過程全被被後方計程車錄下，駕駛直呼家長簡直拿孩子生命在開玩笑！

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根據《記者爆料網》報導，駕駛提供行車紀錄器影片，事情發生在16日下午5點半左右，駕駛當時行經永和區永和路二段路口，準備起步左轉，不料載著2個小孩的三貼機車疑似貪圖方便，直接逆向從隔壁道路竄出路口，緊貼在公車身後插入對向車道，嚇得駕駛急踩煞車按喇叭。

▲騎士逆向衝入十字路口。（翻攝自《記者爆料網》）

駕駛不滿家長做出最壞示範，認為三貼騎車逆向強闖十字路口，萬一不慎發生車禍後果不堪設想，痛罵「不要拿小孩生命開完笑！」已對騎士進行違規檢舉。

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