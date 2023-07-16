3.8萬人可領2200元　「這戶24口」賺翻了！





▲彰化縣伸港鄉發錢啦！鄉民每人可領2,200元。（示意圖，資料照）



圖文／鏡週刊

發錢啦！彰化縣伸港鄉依據振興禮金自治條例，每人發放1,200元振興現金，加上日前跟台電促協金1,000元生活扶助金，共3.8萬鄉民可領2,200元補助金。據悉，有一戶人家人口高達24人，可領走5萬多元的補助。

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伸港鄉公所說明，112年度伸港鄉居民生活扶助金暨經濟振興金已於7月3日各村陸續發放，14日截止，申請匯款者則已於6月30日發放完畢。而未在上述時間領取到的鄉民，要在下週17日至21日早上，自行前往鄉公所「村聯合辦公室」領取。

鄉長黃永欽表示，今年鄉公所訂定規範發放振興禮金的自治條例，獲鄉代全體同意通過，訂於7月3日到7月24日發給全體鄉民每人1,200元，和台電促協金1,000元同步發放。

而以目前全鄉人口約3.8萬人計算，這次共花費7,000多萬元經費，每位鄉民合計可領到2,200元。

另據《自由時報》報導，其中一戶人家為三代同堂，多達24口，這次補助全家可領走52,800元，堪稱是全鄉的「最大贏家」。



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