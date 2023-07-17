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「賴清德的林全」操刀　政見主軸「國家希望工程」

民進黨總統參選人賴清德16日全代會率全黨高呼「Team Taiwan，挺台灣」，力拚總統高票當選、國會過半。

▲民進黨總統參選人賴清德16日全代會率全黨高呼「Team Taiwan，挺台灣」，力拚總統高票當選、國會過半。

圖文／鏡週刊

總統大選藍白紛擾之際，民調暫居第一的民進黨參選人賴清德準備拋出一系列國政願景。本刊掌握，賴的政見主軸將以「國家希望工程」展開擘劃，由被黨內稱為「賴清德的林全」、前文化部長鄭麗君負責統籌，3路匯整黨智庫、民間智庫及企業界的建言。對於賴的民調停滯、始終無法突破4成天花板，綠營多名操盤幕僚直指應留意「灰犀牛效應」，並點出內部3大顯而易見的問題待解。

民進黨16日在台北圓山飯店舉行全國黨代表大會，代表民進黨參選總統的黨主席賴清德率領立委參選人合體造勢，他高呼：「我們都是Team Taiwan，挺台灣！」並說：「我已在牛棚做好熱身，站在投手丘準備投球，我會穩穩地投出每一個球，確保球賽勝利。」賴除有自信贏得總統大選，也喊話帶領全黨力拚國會過半。

相較於非綠陣營陷入整合紛擾，賴清德近期收攏他的國政願景，準備拋出大選政見。本刊掌握，賴營將以「國家希望工程」為主軸，貫穿賴在經濟、能源、教育、社福等政見，盼帶給不同領域、不同族群、不同世代「有希望感」的願景，至於政見是否要以白皮書形式呈現尚未定案，負責替賴彙整各方建言的政策操盤手，正是與賴頗有交情的前文化部長鄭麗君，黨內更有人以「賴清德的林全」形容她的角色。

▼賴清德的大選政見由前文化部長鄭麗君（圖）統籌各方建言，黨內有人形容她是「賴清德的林全」。

賴清德的大選政見由前文化部長鄭麗君（圖）統籌各方建言，黨內有人形容她是「賴清德的林全」。

前行政院長林全是總統蔡英文從在野邁向執政「最信任的政策總舵手」。蔡當選總統前，林全曾參與她2012大選10年政綱起草，敗選後蔡辭去主席成立小英基金會，執行長便由林出任，還主持一系列台灣經濟發展新模式工作坊；2014年蔡回任主席，林又被找進黨智庫、新境界基金會擔任執行長，直到2016年蔡當選總統，由林全出任她的首任閣揆。

綠營高層表示，鄭麗君負責彙整的國政願景，主要由三大系統收攏政策建言，一是由台大學者陳東昇擔任執行長的黨智庫、新境界基金會；二是由鄭擔任董事長的青平台基金會，旗下7個研究平台過去2年透過舉辦論壇、工作坊，已彙整出一份「永續民主治理綱領」；三則是來自賴清德副總統任內與企業界固定舉辦讀書會的政策建言。

▼前行政院長林全被視為總統蔡英文從在野邁向執政「最信任的政策總舵手」。

前行政院長林全被視為總統蔡英文從在野邁向執政「最信任的政策總舵手」。（翻攝總總府flickr）

本刊掌握，賴營近期邀了黨政高層及政策好手，密集在週一開會，地點則是青平台基金會，出席成員除鄭麗君、陳東昇，還包括考試院祕書長劉建忻、行政院前政務委員黃致達、黨副祕書長楊懿珊、賴清德副總統辦公室核心幕僚及文稿幕僚等。其中，劉建忻曾是賴在台南市長任內的副祕書長，之後更任總統府副祕書長，成為小英的核心幕僚；黃致達則是賴在閣揆任內的院長辦公室主任，從林全至陳建仁內閣更一直在政院出任要職，對各部會運作及政策相當熟稔，近日才以個人因素請辭，2人因與賴有共事經驗，更能協助賴銜接英政府的政策主張，進一步擘劃政見。

▼曾與賴清德共事過的考試院祕書長劉建忻（圖）、前政委黃致達，近期現身賴營政策會議，助攻賴清德擘劃國政願景。

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知情人士透露，賴營在蔡政府的執政基礎上再擘劃國政，除要有延續性，又要有開創性，難度不低；有別於府院黨既有的政策決策會議，此會議屬任務導向，是輔助賴營盤點政策議題的溝通平台，包括協助政見與現行政策的銜接、政策論述的建議、掌握各部會政策步調，甚至是面對未來政策攻防的釋疑，例如政院拍板私校學雜費補助政策後，就曾在此會議討論後續政策論述及背景資料。

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