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iPhone 15爆電池重大升級！　關鍵技術解決發熱問題

▲爆料曝iPhone 15將會推出粉色新色。（圖／appleinsider）

▲爆料曝iPhone 15將會推出粉色新色。（圖／appleinsider）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15系列傳出可能採用「堆疊電池」（stacked battery），以提高能量密度並延長使用壽命。外媒《MacRumors》報導，Twitter使用者RGcloudS透露，三星Galaxy S24 +和S24 Ultra型號採用堆疊電池技術，而據傳iPhone 15系列也將採用堆疊電池。

堆疊電池技術將電池材料層層堆疊，元件和隔板摺疊成鋸齒形層，取代卷式電池，堆疊技術比卷式電池浪費的空間更少，可以提升密度、增加續航力。

目前電動車已嚴重依賴堆疊電池，因為它們能夠提供高功率輸出和快速充電，以及卓越的能量密度。它們還存在於醫療設備、航空航太以及可再生能源存儲中。

外媒報導指出，傳聞已有人看到蘋果透過MagSafe探索40W有線充電和20W充電，但他們不確定這是否與iPhone 15或iPhone 16陣容有關。iPhone 14 Pro Max 可實現高達 29W 的峰值有線充電速度，而 MagSafe 只能以 15W 充電。

外媒認為，RGcloudS過去推文主要關注Android洩漏。這一謠言已被一系列其他知名網站和新聞媒體所接受，但Twitter使用者對蘋果洩密的記錄尚不清楚，因此目前應該持保留態度。不過《AppleInsider》指出，如果傳言屬實，這可能會給 iPhone 15 系列帶來許多電力方面的好處，包括更快的充電、更高的容量以及顯著延長的電池壽命。

 
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