▲iPhone過熱6症狀，蘋果示警「影響電池續航力」。（圖／路透）

記者陳依旻／台北報導

天氣愈來愈熱，蘋果官網警告，iPhone 或 iPad最適溫度在0度至35度之間，如果超過這個範圍使用 iOS 和 iPadOS 裝置，可能會導致裝置為調節溫度而改變運作模式。 若在極高溫的環境下使用 iOS 或 iPadOS 裝置，則可能會永久縮短電池續航力。

蘋果官方同時揭露6大特性，若iPhone出現這些症狀，表示手機已經過熱，使用者必須特別留意：

1、充電（包括無線充電）速度緩慢或停止充電

2、顯示器變暗或變黑

3、行動無線電會進入低耗能狀態。這段時間內，訊號可能會變弱

4、相機閃光燈會暫時停用

5、使用高度繪圖處理或擴增實境的 App 或功能時，效能會變慢

6、如果用戶正在導航，裝置可能會顯示下列提示並關閉顯示器：「溫度：iPhone 需要冷卻」。 導航仍會提供語音轉向導航路線，在接近轉彎處時亮起顯示器，引導使用者通過彎道

官方同時呼籲果粉，請避免這些情況和活動，以免影響裝置效能：

1、在大熱天時將裝置留在車內

2、將裝置長時間置於陽光直射下

3、在高溫環境或陽光直射下長時間使用某些功能，如在車內使用 GPS 追蹤定位或導航功能，遊玩需高度繪圖處理的遊戲，或是使用擴增實境 App