出售二手iPhone這周最划算　錯過時機最高貶值65％

▲報告指出二手iPhone最佳出售時機。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據 3C 二手回收商 SellCell 近日發布的報告指出，稱每年的 8 月 19 日至 26 日是出售舊款 iPhone 的最佳時機，之後其價值最高會損失 65%。

這份報告回顧了蘋果歷年新款 iPhone 發布前後，舊款二手 iPhone 的價格情況，2021 年，在蘋果發售iPhone 13 之前 28 天（8 月 26 日至 9 月 23 日）二手iPhone 11 系列和iPhone 12 系列的價格最高跌 189 美元，相比較官方推薦零售價格貶值60%。

2022 年，在蘋果發售 iPhone 14 之前（8 月 16 日至 9 月 16 日）二手iPhone 12 系列和iPhone 13系列的價格最高損失 261 美元，相比較官方推薦零售價格貶值 65%。

SellCell 表示，計劃升級 iPhone 15系列的用戶，出售二手 iPhone 時間應落於 8 月 19 日至8 月 26 日。這一方面可以最大限度地保留舊iPhone，另一方面也不會因為臨近新品發布，而導致手機大幅貶值。