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初代未開封iPhone拍賣破天價！590萬元成交　飆漲318倍

▲初代iPhone以天價拍出。（圖／9to5mac）

▲初代iPhone以天價拍出。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果的第一代iPhone算是開啟智慧型手機的關鍵產品，而現在蘋果創辦人賈伯斯在2007年發表的第一代iPhone 手機也出現在拍賣會場上，原先499美元的售價，在拍賣場上競標到了15.8萬美元的天價，折合新台幣約590萬元，飆漲318倍。

根據外媒9to5mac報導，這一次拍賣的是一款非常罕見的型號，初代蘋果iPhone 4GB 版本只生產了幾個月。這款iPhone以高達10萬美元的估價開始拍賣，之後打破了世界紀錄，拍出高達15.8萬美元的天價。

LCG Auctions 拍賣平台估計，第一批 4GB 密封原裝 iPhone 的 售價將在 50,000 至 100,000 美元之間。這款罕見的 4GB 型號於 6 月 30 日開始競標， 起價為 10,000 美元 ，截至昨天。

但在拍賣的最後一天和幾個小時內，出價非常積極，出價從 67,000 美元一路飆升至 158,644 美元。這比稀有的 4GB 初代 iPhone 2 月份創下的 63,000 美元紀錄高出了 250%。值得注意的是，這款罕見的 iPhone 出自一位從事智慧手機開發的前蘋果工程師之手。

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