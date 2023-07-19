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iPhone快更新！實測iOS新版Chrome　4大Ai新功能一次看

▲▼ 。（圖／翻攝自官網）

▲iOS新版Chrome來了 。（圖／翻攝自官網）

記者陳依旻／台北報導

iPhone用戶快更新！Google已將App Store中的Chrome升級至最新的115.0.5790.130 版本，用戶使用iOS新版ChromeAI之後，AI可直接幫你辨識地址、新增行事曆，不必跳轉到其他APP，《ETtoday新聞雲》實測，帶iPhone用戶看懂4大新功能。

第一，不必轉到Google地圖App，直接幫你規劃路線

新版Chrome頁面只要出現「地址」，長按後，Chrome就能自動辨識，進而啟用在Chrome中使用Google地圖查看、規劃路線、複製地址等功能。

▲▼ 。（圖／翻攝新版Chrome頁面）

▲不必轉到Google地圖App，直接幫你規劃路線 。（圖／翻攝新版Chrome頁面）

第二，直接幫你key行程，不用跳到App行事曆

和地址一樣，新版Chrome只要偵測到日期，用戶只要長按就可以新增到Google日曆或App行事曆。

第三，不用跳到翻譯APP，就可直接翻譯，局部段落也可以

新版Chrome也把AI辨識用在網頁語言上，不僅可整頁翻譯，還可局部段落翻譯，不用跳轉到翻譯 App。

▲▼ 。（圖／翻攝新版Chrome頁面）

▲新版Chrome也把AI辨識用在網頁語言 。（圖／翻攝新版Chrome頁面）

第四，整合Google Lens圖像查詢

官方網站指出更新後，點按鍵盤上的Google智慧鏡頭圖案，就可透過相機進行搜尋，但經過時側，只能用來掃描QR Code，用戶還須再等等。

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