傅崐萁被爆性騷是為鏡電視上架？鏡電視駁斥：勿為政治聲量抹黑

▲鏡電視。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨立委傅崐萁6月遭爆涉性騷《鏡文學》總經理董成瑜，國民黨17日表示查無實據。傅崐萁今（18）日召開記者會指出，這起性騷擾案是鏡週刊社長裴偉跟國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，為使鏡電視暗渡陳倉的一場圍魏救趙大戲。對此，鏡電視發聲明表示，揭發傅崐萁委員性騷事件者並非該公司員工，希望立委諸公莫為謀求政治聲量，抹黑民間媒體。

鏡電視聲明如下：

今日傅崐萁委員召開記者會內容有諸多不實之處，為避免外界受到誤導，本公司特澄清如下。

一、揭發傅崐萁委員性騷事件者並非本公司員工，無法理解傅委員如何因性騷案牽扯本公司及NCC？性騷擾行為對於被害人而言是痛苦的經驗，誠如當事人所言「知道那種感覺就像被強迫吃了狗屎」，而揭露及調查過程亦會造成二次羞辱傷害，傅崐萁委員未誠心面對，卻將自己受性騷指控事件與本公司申請案件混為一談，企圖模糊焦點迴避回答本身不當言行問題，本公司深表遺憾。

二、本公司執照歷經2年餘審查、負責人變更案及上架案審查1年餘，期間歷經在野黨立委於立法院連番以不實言論預設立場攻擊質疑，更直闖NCC會議室，干擾審查，對於本公司所提出所有說明澄清及NCC調查結果卻視若無睹，希望立委諸公莫為謀求政治聲量，抹黑民間媒體。

三、無論各政黨如何干擾本公司營運及在NCC的各項審查，本公司本於媒體公器的天職與原則，對各項公共議題皆深入且平衡報導，今後仍將謹守客觀公正的角度，提供全國觀眾最優質新聞內容。