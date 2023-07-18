觀察／藍723全代會「縮水半天」力保侯友宜　防堵換侯勢力翻盤

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜代表參選2024總統，預計將在本月23日全國黨代表大會正式追認通過提名案。據了解，本次全代會時程僅從9時30分到中午12時40分止，與往例通常一整天的議程明顯縮短許多。值得注意的是，議程中並未明確安排侯友宜致詞，是否避免夜長夢多不得而知；而此次也傳出會中有黨代表運作串連提案「換侯」，甚至還想「倒朱」，一股山雨欲來的緊張氣氛飄然而至。

國民黨第二十一屆第三次全代會預計在23日週日於板橋體育館舉行，據會議程序表草案顯示，與過往全代會明顯不同，此次大會會議時間從早上到中午，僅半天時間，且流程表上也未見總統參選人侯友宜致詞環節，與上次提名總統參選人韓國瑜致詞10分鐘不同。另外，此次黨務報告與立法院黨團工作報告都改為書面提出，臨時動議與一般提案合併共計35分鐘，幾乎是砍了一半時間，讓此次全代會程序安排的唯一目的，就是要保證通過提名侯友宜為正式總統候選人。

種種精心設計的背後原因，無非是侯友宜5月17日獲國民黨徵召參選總統之後，黨內各股勢力持續無法實質整合；亦被民進黨對手鎖定攻擊，又被競逐徵召失利的鴻海創辦人郭台銘以「類參選」動作不斷影響，在在使侯友宜民調在全代會還沒開始前，就已下探不到20%，直逼當年「換柱」門檻；選情嚴峻讓包括立委參選人在內的黨內上下都焦慮不已，甚至因此傳出「換侯」、「倒朱」聲浪，「郭上侯下」、「韓上侯下」不絕於耳，令分裂危機愈演愈烈。

不過，朱立倫對各種「換侯」聲浪一律採拒斥態度，甚至不惜祭出黨紀處分，也因此黨中央力求全代會務必完成確認提名總統候選人的程序，甚至在全代會前也安排大小團體出面成立後援會、造勢活動，就是要確保順利通過提名侯友宜參選案。同時，黨中央亦做好「事前準備」，除了先以電話個別確認黨代表出席狀況，並掌握請託支持黨中央提名侯友宜參選提案，如有其他提案，也希望交由中央委員會專案小組研議。

▲國民黨全代會流程。（圖／讀者提供）

熟悉黨務的黨內人士指出，就算走到要表決，也要有現場出席人數一半以上的同意才能通過，但是如此場面將會相當難看，黨中央必須避免發生這種情況。全代會臨時動議提案，通常都由主席裁示交付中央委員會研議，幾乎沒有現場討論表決的前例，因此即便有醞釀換侯的提案，極大可能也僅會交付研議，而現在臨時動議時間又與須事先提案的一般提案時間合併為35分鐘，將更壓縮提案的機會與空間。

至於傳出有人運作串連「倒朱」，想要「逼宮」撤換朱立倫，黨內人士對此直言，黨章中其實沒有罷免黨主席的相關辦法，所以全代會各種暗潮洶湧的攻防運作傳聞，最終很可能也是「雷聲大雨點小」收場；此外，黨中央一直苦等不到侯營競選主軸的Slogan，最後拍板此次全代會主軸為「轉藍正好，藍天再現！政黨輪替，台灣更好」，接下來黨中央開記者會的背板、內部的佈置都會改為這個口號。