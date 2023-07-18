證實擬編預算採購NASAMS導彈系統　邱國正：但我還未獲同意通知

▲國防部長邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國防部將於明年度國防預算中，編列對美採購「國家先進地對空導彈系統二型」（NASAMS II）的傳言，國防部長邱國正今（18日）表示，「我們的確有在案」，因為建軍工要按敵情、現況，且從烏俄戰爭中看到這些武器性能的確各方面不錯，所以的確有建這個案；至於獲得期程，他至今還沒有得到正式通知說已經同意或如何，但這工作進行當中。

對於美國將購買國軍退役的鷹式飛彈除役來軍援烏克蘭的說法，邱國正說，鷹式飛彈已經有期程在逐年汰除，並換成天弓飛彈，「現在還在做當中」；汰換要銷毀，目前還有一部分銷毀工作由中科院負責，並沒有講好要轉賣給哪個單位、國家等等，軍品畢竟是個很敏感的東西，國軍不會擅作這種主張。

至於民眾黨2024總統參選人柯文哲拋出國防預算要佔GDP 3％，邱國正指出，從國防預算編列可看出一個國家對部隊組建的能力，或未來武力的概要，「我們當然期望越高越好」，但國防預算的編列要整體考量國家預算，進而分配，分配以後若能獲得多，各軍種建軍也能夠比較符合他們的期望，但要是沒達到的話，也不能說沒錢就不做。

邱國正說，沒有錢有沒有錢的做法，補強有補強的做法，但國軍不會等到有錢才做建軍工作；建軍是長久的，可能十年還不夠，要到十五年、二十年，未來有很多不可抗拒或不可掌握的因素，所以要提前。目前編列預算問題，國防部會努力盡量提高，但整體考量後若沒辦法達到目標的話，最起碼我軍工作也不會遲緩。