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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被點名帶頭倒讚侯友宜　民眾黨中央委員反擊：別抓戰犯

▲▼侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨參選人侯友宜到凱道參加「716公平正義救台灣」集會，致詞時遭到到台下民眾比倒讚狂噓，國民黨新北市議員陳偉杰指出，民眾黨中央委員張凱鈞混在人群中帶頭比倒讚。對此，張凱鈞發文痛批，「藍軍不用在這時候抓戰犯，放消息說要藍白合的是你們，現在靠北民眾黨的也是你們，不要學民進黨，解決不了問題，就檢討提出問題的人。」

面對侯友宜被比倒讚狂噓，陳偉杰在臉書指出，侯友宜整段致詞，都是扣緊司法改革及居住正義為主軸，有媒體捕捉到張凱鈞混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，如此毫無民主風度且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇。

對此，張凱鈞則反擊，日前他自發性的參加遊行活動，身邊連一個民眾黨的朋友都沒有，身上也沒有配戴任何民眾黨的識別物，四周的人沒人認識他，但他跟著鄉民來看熱鬧，卻被說的是帶頭比倒讚，不禁質疑「侯友宜整段致詞，確定有扣緊司法改革及居住正義的主軸嗎？國民黨被現場民眾比倒讚的原因，就是國民黨監督執政黨八年了，但你們做了什麼？」

「台上演講講不好被噓，就說是民眾黨帶頭比倒讚，難道我要在底下幫忙比讚嗎？怎麼國民黨的人沒有出來比讚？」張凱鈞表示，現場群眾要聽到的就是喚回司法正義、落實居住正義，那天就是一場正當毫無造勢的公民運動，現場完全都是民眾自發性的反應，講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓，跟誰什麼黨派完全沒有關係。

張凱鈞強調，藍軍不用在這時候抓戰犯，「放消息說要藍白合的是你們，現在靠北民眾黨的也是你們，國民黨不要學民進黨，解決不了問題，就檢討提出問題的人。」

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