ET專訪／柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／袁茵

鴻海集團創辦人郭台銘動向備受關注，未來恐走上獨立參選一路，屆時2024總統大選將變「四腳督」。民眾黨總統參選人柯文哲17日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，如果自己參選到底，郭台銘就不可能選得上；面對「藍白合」或「非綠陣營」，柯文哲反問「誰代表藍？」國民黨喊出下架民進黨口號，難道民進黨下來之後，王子與公主從此就過幸福快樂的日子嗎？

前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉辦「公平正義救台灣」遊行，柯文哲與郭台銘雖然同場，但彼此錯開而未碰到面。針對凱道遊行時，原本有沒有打算打個招呼？柯文哲直言，要見面隨時都可以，不需要在公開場合，只是自郭台銘「併購說」出來後，民眾黨全黨都很害怕，好像跟郭見面的話，就是要來併購。

柯文哲坦言，自己也不曉得哪個時機點與郭台銘見面較好，「活在世界上自然就好，心存善念盡力而為，剩下給上天決定。」而郭台銘目前也沒打電話給他，或許是在另外想辦法，「我猜他現在應該是先專心處理國民黨，還沒時間想怎麼處理我。」只見郭台銘現在很認真在跑國民黨地方勢力，可猜到策略是「先解決國民黨」，等國民黨真的沒了，再執行B計畫。

至於外界認為郭台銘在拚9月連署獨立參選，柯文哲說，選舉要有戰略目標，之後才會下執行戰術，而郭台銘選舉的戰略目標應是「選上」，但「如果要選上的話，只要我參選到底，（他）也不可能選得上啊！所以我不曉得他戰略目標是什麼」。

但若郭台銘最終也獨立參選，使2024總統大選變「四腳督」，未來柯營戰術該如何調整？柯文哲認為，政治還是有理想性，不要完全算計選票，「心存善念盡力而為，剩下給上天決定。」

面對國民黨大打「藍白合」，黨主席朱立倫不斷拋出「非綠陣營」、「下架民進黨」構想，倘若郭台銘最終也出來參選，「非綠陣營」的3人柯侯郭，最終可否用民調協調，例如將選票集中給第二名？柯文哲聽聞此問題，直言每次外界都在喊「藍白合」，但是「先告訴我，是誰代表藍？告訴我，我要跟誰談？」

柯文哲認為，國民黨陣營有朱立倫、侯友宜、郭台銘、韓國瑜、傅崐萁，「我要跟誰談？」況且柯侯郭3人可以代表所有人嗎？這不就是密室政治、寡頭政治嗎？為什麼「藍白合」至今沒有成功，就是因為「沒價值、沒理念，只有權位的分配」，老百姓要如何買單。

「（國民黨）每次講『下架民進黨』，然後呢？換國民黨貪污。」柯文哲質疑，國民黨拋出「非綠聯盟」，難道是要將這國家一半的人趕出政府嗎？況且「下架民進黨後，然後呢？下一步呢？你覺得民進黨下來，王子與公主從此過幸福快樂的日子，是這樣嗎？」所以不要幻想一天改變國家，「非綠聯盟」口號本身就是一種藍綠對抗思維，沒有價值跟理念在其中，進而無法激起人民支持。