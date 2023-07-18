侯友宜月底訪日3天　擬拜會前首相麻生太郎

記者黃翊婷／綜合報導

三黨總統參選人近期相繼規劃出訪，國民黨總統參選人侯友宜預計會在723國民黨全代會之後出訪日本、美國。據了解，侯友宜預計在7月31日至8月2日訪日，到時除了拜訪日方高層官員、參加僑宴之外，還會與前首相麻生太郎會面。

▲侯友宜預計7月底訪日。（資料照／記者李毓康攝）

新北市府112年年度預算表已確實編列出訪預算，出訪地區更是直接點名美洲、亞洲；7月初時有知情人士透露，侯友宜可能會在8月訪日，並與前首相麻生太郎會面。

82歲的麻生太郎被認為是親台派，他是日本自由民主黨副總裁，也是麻生派領袖，自1979年以來一共當選過14屆眾議院議員，還擔任過首相、外務大臣、總務大臣等要職，政治經歷相當豐富；此外，他的妹妹信子嫁給明仁天皇的堂弟三笠宮寬仁親王，妻子千賀子則是前首相鈴木善幸的女兒。

▲麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

根據《聯合新聞網》報導，侯友宜預計在7月31日至8月2日訪日，並分別以新北市長、總統參選人身分參訪，活動地區以東京為主，除了拜會參議員、眾議員、高層官員之外，還會安排與麻生太郎會面，8月1日晚間則會出席僑宴。

至於訪美行程，侯友宜團隊日前曾證實，「今年秋天一定訪美」，詳細行程仍在規劃行程當中。

另外，「全美侯友宜後援總會」成立大會已在美西時間15日於舊金山「金山國父紀念館」舉行，由國民黨海外部主任陳以信偕同立法委員江啟臣、參選台南市立委的台南市議員王家貞一同出席。

陳以信表示，感謝大家齊聚一堂支持國民黨重返執政，但他也看到國內外一些不團結的聲音，導致民調低迷，大家必須聯合作戰，相信國民黨的選情會如同倒吃甘蔗，越來越好，提名初期的整合問題，之後也會完成整合，眾人團結一致才能獲得勝選。