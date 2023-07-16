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剛上完大夜班！護理師回家路上噴飛「自撞行道樹」身亡

▲嘉義死亡車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義死亡車禍，28歲護理師剛從大夜班下班，結果自撞人行道石磚，噴飛又撞上行道樹，導致傷重身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者柯振中／綜合報導

嘉義縣太保市16日上午發生死亡車禍，28歲蔡姓女騎士行經港尾里台18線4.3K處時，疑似沒有注意前方車況，自撞噴飛再撞上路樹身亡。事後經過調查，蔡女的身分也隨之曝光，原來是剛從大夜班下班的護理師，回程途中遭遇死劫，令人難以接受。

警方調查，蔡女16日上午8點多騎車行經台18線4.3K處時，不慎撞上了人行道邊緣的石磚，由於衝擊力道相當大，蔡女當場摔倒、噴飛，滑行一小段距離，又撞上了行道樹。

警消8點51分接獲報案，立刻派人前往現場處理，，並將蔡女送往台中榮總嘉義分院救治，遺憾的是經過1個多小時的搶救，蔡女仍舊不治身亡。

▲嘉義死亡車禍，28歲女騎士自撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼警方調查後認為，蔡女可能是沒有注意前方路況，車身突然向右偏移，才會發生悲劇。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義死亡車禍，28歲女騎士自撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方初步調查，蔡女疑似是因為沒有注意前方路況，車身突然向右偏移，才會撞上人行道的石磚，進而發生悲劇，詳細案情為何仍待釐清。

此外，根據《聯合新聞網》報導，蔡女的職業是護理師，事發前才剛上完大夜班，沒想到返程途中發生憾事，令人感到難以接受。

 
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