外送叫春水堂「105元薯條」　超扯份量讓她看傻了！前員工親曝原因

▲叫春水堂外送「薯條105元開箱」，份量少到讓她嚇到。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣茶飲品牌「春水堂」相當有名，除了必喝招牌珍珠奶茶外，也提供許多熟食點心、飯麵等料理，不過有一名女網友抱怨，她日前透過外送，在春水堂點了105元薯條，不料打開盒子後，薯條的份量少到讓她難以置信，直呼「難道是因為外帶嗎，連吃都還沒吃，一打開直接衝擊！」

原PO在Dcard以「」表示，雖然知道春水堂比一般簡餐廳還要貴一點，但只要嘴饞、心情好想吃的話，她還是會買單，而她日前叫外送點一份春水堂的酸菜白肉麵時，因為嘴饞又點了一份105元薯條，不料薯條送到後讓她超傻眼，直呼「薯條這樣的量要105元，難道是因為外帶嗎？連吃都還沒吃，一打開直接衝擊」。

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▲原PO發文，分享點春水堂外送的經歷。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這價格，鹹酥雞脆薯能買3份」、「雖然常吃春水堂，但外帶過一次，就不會想外帶了，畢竟一樣價錢，還不如在店裡吹冷氣跟朋友聊很久不限時」、「物價上漲什麼都貴，，真的覺得量少，就不要吃」、「常常點春水堂外送的路過，這份量是正常的，每次必點也都這樣」。

也有一名自稱曾經在春水堂工作過的網友解釋，春水堂的薯條之所以貴，原因是使用的番茄醬是特別製作的，製作過程上較為麻煩，「再來就是，店租部分應該是佔大多數的原因，眾所皆知，春水堂的很多分店都是開在新光三越裡，所以才反映到售價上」。

至於內用跟外送分量是否有差異。春水堂表示，薯條不論內用或外送，份量都是相同的，因為每根薯條長度、重量都不同，因此會透過秤重的方式，讓每份薯條的量維持一致。