這家企業超幸福！員工無條件加薪3000　「切蔥高手」再+2000

▲森丼丼集團宣布，即日起正職員工無條件加薪3000元。（圖／森丼丼集團提供）



記者游瓊華／台中報導

疫情過後，國內消費大舉復甦，但餐飲業卻嚴重缺工。各家企業祭出加薪福利留住人才，也吸引新血加入。創立近10年、全台有5家分店的森川丼丼餐飲集團宣布，所有正職員工「無條件加薪3000元」的薪資福利，另外，擁有英語多益、日文檢定證書、中餐乙級的證照，甚至切蔥高手，都能再調薪1000到2000元不等。同樣招兵買馬的還有春水堂、築間等集團；春水堂宣布上半年加薪最高12%，也開出500個職缺，讓新進員工起薪最高來到4萬元。

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▲各餐飲企業缺工嚴重，集團不約而同調薪招兵買馬。（圖／森丼丼集團提供）



森川丼丼目前在全台除了有高雄楠梓總店、台中梅亭橫町、台中大橋橫町、台中豐橫町以及嘉義店之外，近期尚有高雄巨蛋即將開幕。除此之外，去年也成立全新品牌「叁男壽司專賣店」。

執行長王盈傑坦言，近來餐飲業遇到的最大難關便是缺工問題，根據104人力銀行發布徵才資料庫數據顯示今年6月份的線上工作總數，就突破107萬，已成為史上最高，當中又以餐飲服務、電子資訊類別最缺人。

王盈傑表示，正職員工6月份全數無條件加薪3000元的超猛調薪，另集團也鼓勵旗下員工培養第二甚至第三外語技能，凡是有英語多益、日文檢定證書，並且能夠與他人進行對話者，就能夠憑証書級別／分數，調薪1000到2000元不等。

▲特別的是，森丼丼推出只要在標準時間內切出符合規定的蔥段，也能獲得加薪。（圖／森丼丼集團提供）

而內外場員工也同樣能夠憑藉門市服務丙、乙級，以及中餐乙級的證照，加薪1000到2000元不等。此外，因店內有大量蔥花、粗細洋蔥需求，集團更祭出絕無僅有的「特殊技術津貼」。凡是能將洋蔥、蔥花於標準時間內切完且成品符合標準，就能再調薪1000到2000元，全數津貼加給不綁定職等職級，不論內外場人員，只要符合條件即可申請。