　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這家企業超幸福！員工無條件加薪3000　「切蔥高手」再+2000

▲森丼丼,切蔥,現金。（圖／森丼丼集團提供）

▲森丼丼集團宣布，即日起正職員工無條件加薪3000元。（圖／森丼丼集團提供）

記者游瓊華／台中報導

疫情過後，國內消費大舉復甦，但餐飲業卻嚴重缺工。各家企業祭出加薪福利留住人才，也吸引新血加入。創立近10年、全台有5家分店的森川丼丼餐飲集團宣布，所有正職員工「無條件加薪3000元」的薪資福利，另外，擁有英語多益、日文檢定證書、中餐乙級的證照，甚至切蔥高手，都能再調薪1000到2000元不等。同樣招兵買馬的還有春水堂、築間等集團；春水堂宣布上半年加薪最高12%，也開出500個職缺，讓新進員工起薪最高來到4萬元。

▲森丼丼,切蔥,現金。（圖／森丼丼集團提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各餐飲企業缺工嚴重，集團不約而同調薪招兵買馬。（圖／森丼丼集團提供）

森川丼丼目前在全台除了有高雄楠梓總店、台中梅亭橫町、台中大橋橫町、台中豐橫町以及嘉義店之外，近期尚有高雄巨蛋即將開幕。除此之外，去年也成立全新品牌「叁男壽司專賣店」。

執行長王盈傑坦言，近來餐飲業遇到的最大難關便是缺工問題，根據104人力銀行發布徵才資料庫數據顯示今年6月份的線上工作總數，就突破107萬，已成為史上最高，當中又以餐飲服務、電子資訊類別最缺人。

王盈傑表示，正職員工6月份全數無條件加薪3000元的超猛調薪，另集團也鼓勵旗下員工培養第二甚至第三外語技能，凡是有英語多益、日文檢定證書，並且能夠與他人進行對話者，就能夠憑証書級別／分數，調薪1000到2000元不等。

▲森丼丼,切蔥,現金。（圖／森丼丼集團提供）

▲特別的是，森丼丼推出只要在標準時間內切出符合規定的蔥段，也能獲得加薪。（圖／森丼丼集團提供）

而內外場員工也同樣能夠憑藉門市服務丙、乙級，以及中餐乙級的證照，加薪1000到2000元不等。此外，因店內有大量蔥花、粗細洋蔥需求，集團更祭出絕無僅有的「特殊技術津貼」。凡是能將洋蔥、蔥花於標準時間內切完且成品符合標準，就能再調薪1000到2000元，全數津貼加給不綁定職等職級，不論內外場人員，只要符合條件即可申請。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／連假死亡車禍！　新北騎士遭輾斃
耀樂控炎亞綸偷拍　「案件7關鍵」一次看
泰坦號內爆像「被揉紙團」5人瞬間死！　恐怖模擬畫面曝
行人闖紅燈「遭3車連撞」！救護車來了...後車再輾一次身亡
黃仁勳家族圖曝光！　「半導體女王」喊他表舅
民宅大火全家困2樓！　「一動作」7口安全獲救
泰坦號第1天就失事？　美軍5天前偵測到「內爆」聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

耀樂控炎亞綸偷拍外流「案件7關鍵」一次看！風向變了：炎P有夠衰

這家企業超幸福！員工無條件加薪3000　「切蔥高手」再+2000

國中家長看過來！升學選填志願　專家建議停看聽三招

小琉球爆滿！知名早餐店排隊人龍曝　遊客頂豔陽等餐…店家忙到手軟

提前因應淨零碳排！台科大師生攜手　考取溫室氣體盤查國際證照

Metoo還有大咖名嘴躲起來！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

夏日極端高溫強襲！國道火燒車「1年125件」　2動作保平安

首次開出威力彩頭獎6.83億！吉兆除了燕子　老闆歸功「這件事」

今桃機旅客破10.8萬人　現場擠爆畫面曝！安檢「人最多時段」出爐

今早國道「17條地雷路段」出爐！國5南下湧車潮車速40km↓

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

懶人包／演藝圈#MeToo事件連環爆！　黃子佼、炎亞綸、宥勝人設翻車

詹雅雯八仙山取「午時水」　腦動脈瘤消失後首露面

林口科技聚落宅「森聯上上謙」　學區、綠意兼具成宜居首選

耀樂控炎亞綸偷拍外流「案件7關鍵」一次看！風向變了：炎P有夠衰

這家企業超幸福！員工無條件加薪3000　「切蔥高手」再+2000

國中家長看過來！升學選填志願　專家建議停看聽三招

小琉球爆滿！知名早餐店排隊人龍曝　遊客頂豔陽等餐…店家忙到手軟

提前因應淨零碳排！台科大師生攜手　考取溫室氣體盤查國際證照

Metoo還有大咖名嘴躲起來！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

夏日極端高溫強襲！國道火燒車「1年125件」　2動作保平安

首次開出威力彩頭獎6.83億！吉兆除了燕子　老闆歸功「這件事」

今桃機旅客破10.8萬人　現場擠爆畫面曝！安檢「人最多時段」出爐

今早國道「17條地雷路段」出爐！國5南下湧車潮車速40km↓

新北自行車道變態出沒！幼教女師騎Ubike　全裸噁男對她打手槍

端午節要拜拜！　短腿貓「躺供品盤」呼呼大睡：本喵願獻上自己

夏季運勢翻轉　逆轉勝的生肖Top3

草屯人的回憶美食！老字號豆花搖搖冰　一口糖水冰一口紅豆透心涼

高溫轟炸　冷氣想要涼「先做1動作」

快訊／端午連假死亡車禍！新北砂石車輾斃機車騎士　滿地鮮血　

出國前承諾浪貓「等我回來，就帶你回家」　2周後見熟悉身影感動她

3歲童「戒尿布失敗」　媽男友拿熱水狂淋！全身90%燙傷慘死

「1月狂爆12藝人」台演藝圈MeToo一次看懂！　這男星被轟：最爛道歉

幕後／不怕藍綠夾殺！柯文哲擅打逆風局　最憂假訊息密集攻擊

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

生活熱門新聞

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

桃機旅客破10.8萬　現場擠爆畫面曝

好心撿手機送警局　台中男慘收被告通知書

快訊／凌晨02:45發生地震　北台灣有感搖晃

吳宗憲留言釣出OPEN醬？7-11回應了

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

馬路驚見「半甲純潔巨人」　目擊者傻：好大

為150元賣人格！客人在雪花冰塞蟲求退費

Metoo還有大咖名嘴未爆！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

粽子冷凍能放超久　食藥署解答了

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

7月新制懶人包！300億租金補貼將上路

更多熱門

相關新聞

春水堂全面調薪12%！疫後首波大型招募500人

春水堂全面調薪12%！疫後首波大型招募500人

疫後國內消費復甦，國內知名茶飲品牌春水堂大舉招募人才，宣布今年上半年全公司加薪12%外，新進員工即便無經驗月薪也開4萬元起，預計將招募500人。春水堂透露，一間門市就需要40名員工，國內今明兩年將再開3到4家門市，另外海外包括美國、加拿大也有展店計畫。另外日本眼鏡品牌JINS則釋出100個工作機會，不限科系，無經驗可，若有驗光師證照，起薪4萬元，若符合擔任驗光所所長資格，起薪可達4萬8000元。

南北高蛋黃區1字頭可買房　單價比大樓便宜11萬↑

南北高蛋黃區1字頭可買房　單價比大樓便宜11萬↑

國道8車追撞！賓士掉「80萬現金+海洛因」駕駛開刀中

國道8車追撞！賓士掉「80萬現金+海洛因」駕駛開刀中

蜘蛛大盜行竊北市議員　4戶被偷18萬

蜘蛛大盜行竊北市議員　4戶被偷18萬

不只珍奶！「春水堂必點什麼」老饕激推它

不只珍奶！「春水堂必點什麼」老饕激推它

關鍵字：

森丼丼切蔥現金春水堂

讀者迴響

熱門新聞

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

泰坦號5人全數罹難！《鐵達尼號》名導：相似的悲劇

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

金曲歌手毒誓否認性騷！曬8對話截圖

黃子佼出院3天　張小燕被問病況「鬆口8字回應」！

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

更多

最夯影音

更多
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖
媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面