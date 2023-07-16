　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園觀旅局赴日本九州　爭取成為日本修學旅行第一棧

▲桃園觀旅局赴日本九州爭取成為日本修學旅行第一棧。（圖／觀旅局提供）

▲周柏吟說，桃園市優質旅宿和豐富的自然及文化觀光資源，非常適合日本安排修學旅行。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了解並爭取日本修學旅行客源，桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟15日接受「日本臺灣教育旅行支援學者連線」邀請參加「台灣修學旅行的構想與實踐座談會」中，介紹桃園市優質旅宿和豐富的自然及文化觀光資源，非常適合日本安排修學旅行，期待未來能有更多台日教育旅行合作的機會。

周柏吟局長說，他的父親過去曾擔任20多年校長職務，帶過不少學生交流與教育旅行，而他在20多歲就參加教育交流活動，對修學旅行非常有共鳴，其實桃園非常具有地域便利性，但很多人不知道，因為許多日本朋友從桃園降落後就直接到臺南或台北，臺南作為台灣文化歷史重鎮，可作為認識台灣的起點。

不過桃園不僅也是台灣近代歷史的小縮影，有豐富多元的文化，包含客家、原民、滇緬、眷村以及新住民等等，地理位置上，也是一下飛機最先看到台灣的地方，相當適合從桃園開始認識台灣；也有許多可供日本學生修學旅行的景點，希望未來也能夠讓桃園變成一個停留點，在旅程中能安排住在桃園，四處走走。

▲桃園觀旅局赴日本九州爭取成為日本修學旅行第一棧。（圖／觀旅局提供）

另外，海外修學旅行還有一個重要的意義即讓學子們嘗試外宿，面對不同的文化刺激，往往能讓學子在心中留下深刻印象。桃園是機場城市，住宿品質及數量相當充足，有217家觀光旅館及旅館、118家民宿，多數服務品質高且價格實惠。

▲桃園觀旅局赴日本九州爭取成為日本修學旅行第一棧。（圖／觀旅局提供）

由於匯率波動，現在日本修學旅行成本大幅增加，學生族群經費有限，因此非常適合學校安排在桃園停留數晚。且高鐵桃園站至台北只要20分鐘，桃園機場捷運也可直接連接至台北、新北捷運路網，交通相當便捷，建議可以選擇在桃園住宿，讓學生自行搭乘高鐵、捷運或火車到台北，來趟安全、自由又有點小冒險的微旅行，並可將桃園與台北的行程串連，或是安排在台灣的第1晚或最後1晚選擇留宿桃園。

「台灣修學旅行的構想與實踐座談會」有日本及台灣官方及學者代表出席，包含日本臺灣教育支援學者連線洪郁如教授、台灣觀光協會大阪事務所洪維良所長、日本臺灣教育支援學者連線赤松美和子教授、台南市政府文化局謝仕淵局長、台灣歷史博物館張隆志館長、成功大學陳文松教授、成城中學高等學校及川 謙副校長、九州大學前原 志保特任助教等，周局長除聽取台日教育研究計畫及修學旅行執行經驗，並介紹桃園市優質旅宿和豐富的自然及文化觀光資源，非常適合日本安排修學旅行，期待未來能有更多台日教育旅行合作的機會。

會後周柏吟局長和兵庫縣國際交流協會、長榮航空、星宇航空、一橋大學、大妻女子大學、成城中學等代表交流洽談，大家對於桃園的便捷交通、優質又實惠的住宿及自然景觀與歷史文化都展現高度興趣，紛紛期待能辦一場針對桃園的修學旅行研討會，也希望儘快辦理採線團，實地至桃園交流與桃園市政府、及桃園的高中學校、旅宿業者及旅行業者等推展修學旅行。

ET快訊
傳奇超模悄悄現身台北！
金曲歌后出道23年突道歉粉絲　
剛上完大夜班！護理師「自撞」身亡
首爾地鐵乘客狂吐！20歲鮮肉「彎腰擦嘔吐物」　背影感動15萬
爆跟女警曖昧　高雄某派出所長倒台
一圖看一周天氣！　連3天強轟午後大雷雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園、新竹水情穩定　北水局：一期作陸續收割

桃園觀旅局赴日本九州　爭取成為日本修學旅行第一棧

遭酒駕撞擊四肢骨折！花蓮男生活陷困頓　公所發急難金渡難關

台南安南區海西段非法堆置釀災　環保局要求立即應變改善

嘉義縣小小警察體驗營700童搶60名額　射擊體驗開迷你版警車

提升山域救援勤務能力　南消一大辦理多元情境山難搜救演練

頂烈日閃雷雨　台南做工行善假日不停息

桃園男與家人爭吵堤防上獨自飲酒　暖警席地而坐安撫開導

嘉義縣消防局長交接典禮　局長呂清屆齡退休副局長蔡建安升任

南警查緝色情客人小姐竟憑空消失　養生會館藏有暗室

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

貓咪躺寶寶身邊哄睡覺❤️　伸毛掌撫臉頰＋溫柔甜吻

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

桃園、新竹水情穩定　北水局：一期作陸續收割

桃園觀旅局赴日本九州　爭取成為日本修學旅行第一棧

遭酒駕撞擊四肢骨折！花蓮男生活陷困頓　公所發急難金渡難關

台南安南區海西段非法堆置釀災　環保局要求立即應變改善

嘉義縣小小警察體驗營700童搶60名額　射擊體驗開迷你版警車

提升山域救援勤務能力　南消一大辦理多元情境山難搜救演練

頂烈日閃雷雨　台南做工行善假日不停息

桃園男與家人爭吵堤防上獨自飲酒　暖警席地而坐安撫開導

嘉義縣消防局長交接典禮　局長呂清屆齡退休副局長蔡建安升任

南警查緝色情客人小姐竟憑空消失　養生會館藏有暗室

又政治正確過頭？真人版《白雪公主》劇照曝光「矮人長高還有多元性別」

月經來暴痛到吐！女大生「淚求醫摘子宮」　苦撐2年：連課都無法上

悍將九輪投手黃子宸奪第5勝　並列二軍勝投王

亞錦賽摘金未先報喜　林昱堂：阿嬤沒LINE

剛上完大夜班！護理師回家路上噴飛「自撞行道樹」身亡

潘傑楷2分砲　統一前5局4比2超前富邦

傳奇超模富永愛無預警「在台北打卡」！首度來台行程曝光

戴佩妮出道23年突道歉粉絲　認了：還是沒成為稱職專業歌手

美元指數跌破百元大關　老謝：全球鬆了一口氣

2孩搭乘公車下錯站...糊塗爹竟未察覺　警半小時內尋獲助團圓

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

桃園平鎮工廠凌晨火警　消防員灌救

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

南警查緝色情客人小姐竟憑空消失

管制沙灘車引反彈　花蓮業者要求專區、緩衝期

五股動物之家菜市場名策略成功！「阿桃」喜迎新家人

嘉義縣消防局長副局長蔡建安升任

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

花蓮男遭酒駕撞擊四肢骨折　公所發急難金渡難關

台南安南區海西段非法堆置釀災

台南做工行善假日不停息

基隆Podcast邀邱佩琳分享企業認養城隍廟候車亭

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7/15登場

南消一大辦理多元情境山難搜救演練

更多熱門

相關新聞

「看世客博遊桃園 」高CP值遊程　7/11起開賣

「看世客博遊桃園 」高CP值遊程　7/11起開賣

還有一個月，2023世界客家博覽會即將於桃園登場。市府觀旅局9日表示，為期66天的世客博將吸引百萬國內外遊客來訪桃園，為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、吸引不同族群的民眾都來體驗桃園獨特的魅力，桃園市政府邀集各大旅遊協會聯合迎客行銷，設計超過50條桃園世客博主題遊程。

桃園觀光旅宿青銀共創　6/17聯合徵才

桃園觀光旅宿青銀共創　6/17聯合徵才

6000放大術　桃園住宿優惠好康報你知

6000放大術　桃園住宿優惠好康報你知

2023龍岡米干節　4/22起魅力金三角商圈登場

2023龍岡米干節　4/22起魅力金三角商圈登場

露營場合法化　桃園觀旅局積極輔導

露營場合法化　桃園觀旅局積極輔導

關鍵字：

桃園觀旅局日本修學旅行

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

董至成錄影遭狂譙！爸媽當場離席

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面