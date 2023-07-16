桃園觀旅局赴日本九州　爭取成為日本修學旅行第一棧

▲周柏吟說，桃園市優質旅宿和豐富的自然及文化觀光資源，非常適合日本安排修學旅行。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了解並爭取日本修學旅行客源，桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟15日接受「日本臺灣教育旅行支援學者連線」邀請參加「台灣修學旅行的構想與實踐座談會」中，介紹桃園市優質旅宿和豐富的自然及文化觀光資源，非常適合日本安排修學旅行，期待未來能有更多台日教育旅行合作的機會。

周柏吟局長說，他的父親過去曾擔任20多年校長職務，帶過不少學生交流與教育旅行，而他在20多歲就參加教育交流活動，對修學旅行非常有共鳴，其實桃園非常具有地域便利性，但很多人不知道，因為許多日本朋友從桃園降落後就直接到臺南或台北，臺南作為台灣文化歷史重鎮，可作為認識台灣的起點。

不過桃園不僅也是台灣近代歷史的小縮影，有豐富多元的文化，包含客家、原民、滇緬、眷村以及新住民等等，地理位置上，也是一下飛機最先看到台灣的地方，相當適合從桃園開始認識台灣；也有許多可供日本學生修學旅行的景點，希望未來也能夠讓桃園變成一個停留點，在旅程中能安排住在桃園，四處走走。

另外，海外修學旅行還有一個重要的意義即讓學子們嘗試外宿，面對不同的文化刺激，往往能讓學子在心中留下深刻印象。桃園是機場城市，住宿品質及數量相當充足，有217家觀光旅館及旅館、118家民宿，多數服務品質高且價格實惠。

由於匯率波動，現在日本修學旅行成本大幅增加，學生族群經費有限，因此非常適合學校安排在桃園停留數晚。且高鐵桃園站至台北只要20分鐘，桃園機場捷運也可直接連接至台北、新北捷運路網，交通相當便捷，建議可以選擇在桃園住宿，讓學生自行搭乘高鐵、捷運或火車到台北，來趟安全、自由又有點小冒險的微旅行，並可將桃園與台北的行程串連，或是安排在台灣的第1晚或最後1晚選擇留宿桃園。

「台灣修學旅行的構想與實踐座談會」有日本及台灣官方及學者代表出席，包含日本臺灣教育支援學者連線洪郁如教授、台灣觀光協會大阪事務所洪維良所長、日本臺灣教育支援學者連線赤松美和子教授、台南市政府文化局謝仕淵局長、台灣歷史博物館張隆志館長、成功大學陳文松教授、成城中學高等學校及川 謙副校長、九州大學前原 志保特任助教等，周局長除聽取台日教育研究計畫及修學旅行執行經驗，並介紹桃園市優質旅宿和豐富的自然及文化觀光資源，非常適合日本安排修學旅行，期待未來能有更多台日教育旅行合作的機會。

會後周柏吟局長和兵庫縣國際交流協會、長榮航空、星宇航空、一橋大學、大妻女子大學、成城中學等代表交流洽談，大家對於桃園的便捷交通、優質又實惠的住宿及自然景觀與歷史文化都展現高度興趣，紛紛期待能辦一場針對桃園的修學旅行研討會，也希望儘快辦理採線團，實地至桃園交流與桃園市政府、及桃園的高中學校、旅宿業者及旅行業者等推展修學旅行。