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屏東地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」　鎖定6大目標

▲屏東地檢署掛牌成立「查察賄選及暴力執行小組」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署掛牌成立「查察賄選及暴力執行小組」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為因應2024年1月13日舉行之總統及立法委員選舉，屏東地檢署遵照最高檢察署指示於今(17)日上午同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，宣示查賄制暴、杜絕金錢、暴力及假訊息等不法行為介入選舉的決心。

▲屏東地檢署掛牌成立「查察賄選及暴力執行小組」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「查察賄選及暴力執行小組」由臺灣高等檢察署高雄檢察分署主任檢察官張金塗、及屏東地檢署檢察長陳盈錦、屏東縣調查站主任張漢明、廉政署南部地區調查組專門委員鄭佳虹、屏東縣政府政風處處長王俊凱、屏東縣政府警察局副局長林英仁、移民署屏東專勤隊隊長黃仲傑、地檢署查賄執行秘書魏豪勇主任檢察官共同揭牌。

陳盈錦檢察長率同查賄執行秘書與選舉查察分區督導主任檢察官廖偉程、劉修言、張鈞翔等人與參與揭牌儀式之各機關首長或代表，就本屆選舉選情、查賄及反賄選宣導等各項選舉查察業務交換意見。

屏東地檢署表示，該署將積極偵辦以金錢、暴力、假訊息、幽靈人口、違法選舉賭盤及嚴防境外資金及勢力等不法行為介入選舉之不法犯行，並全面實施反賄選，並強化科技查賄防範數位賄選、打擊暴力賭盤防杜虛設戶籍、儘速查辦假訊息降低負面效應、掃蕩地下通匯阻絕境外資金全民齊一反賄鼓勵檢舉賄選等具體作為，期以全新思維強化查賄及反賄選宣導工作之績效，達成端正選風及選賢與能的任務，以維護國家民主根基。

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