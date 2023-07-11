安排翁茂鍾爽服涼缺又收襯衫　前北檢檢察長周章欽遭判罰俸1年

▲台北地檢署前檢察長周章欽，遭判罰俸1年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北地檢署檢察長周章欽，在台南地檢檢察長任內，安排富商翁茂鍾易服社會勞動服務時，就近到麻豆分局執行，讓翁茂鍾造假爽服近2200小時義務勞務。周章欽遭監察院彈劾後，送職務法庭議處。職務法庭11日將周章欽判決罰款，金額為最後月俸給總額1年，初步估計，約罰款200萬元以上。可上訴。

翁茂鍾因涉嫌《證交法》、《商業會計法》等案，2011年間遭判刑1年確定，得易服社會勞動服務。他向執行的台南地檢署提出聲請易服社會勞動服務，檢方准許。但他因為與地方各界關係良好，與執行勞動服務的台南市麻豆警分局官田分駐所員警談妥，在簽到簿上簽名但未服勞動服務，在2012年短短9個月內，就將合計2196小時的社會勞動執行完畢。

在翁茂鍾相關飲宴案爆發後，檢調查出翁茂鍾當時假造簽到記錄，因此再度提起公訴，翁茂鍾最後遭偽造文書罪判刑1年10月定讞，入獄執行。而監察院追查當時翁茂鍾造假爽服社會勞動服務的資料後，認為當時的台南地檢署檢察長周章欽、臺南市政府警察局前局長陳子敬、官田分駐所前所長陳宏平、前副所長楊博賢、觀護人室前主任觀護人韓國一，均有疏失，因此對5人提出彈劾。

其中周章欽涉案部分，除了當時打電話給主任觀護人，依照翁茂鍾的要求，安排他到麻豆分局執行以外，也查出他於2013年7月16日至2018年9月24日，收受翁茂鍾11件襯衫，且未向政風單位登錄或向機關報備。監察院認為他事後又收受餽贈，足以影響司法之公正廉明之形象，彈劾後送交懲戒法院職務法庭審理。

職務法庭在11日作出判決，對周章欽罰俸1年。職務法庭指出，周章欽電話指示主任觀護人，將翁茂鍾安插到麻豆分局執行，已經嚴重影響國家刑罰權執行；此外，周章欽長期收受襯衫，也影響司法官公正廉明的形象，因此職務法庭做出懲戒判決。