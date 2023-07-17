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大陸 大陸焦點 特派現場

體驗「人臉操控」央視網虛擬主播！ 　王令麟讚AI科技是新媒體趨勢

▲▼ 央視網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲東森集團總裁王令麟與大陸央視網副總編輯唐曉艷交談。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

東森集團總裁王令麟近日前往「央視網」，針對AI（人工智慧）時代下的新媒體發展進行交流。王令麟還親自體驗了央視最新的超寫實虛擬主播，在互動時打趣問道「幾歲了」，稱讚說AI主播是未來趨勢。

▲▼ 央視網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼王令麟一行人與央視網相關負責人進行交流。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼央視網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

央視網是大陸中央重點新聞網站，每天可生產500小時影片節目，並擁有2.5萬小時的點播節目供用戶收看。王令麟、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿等一行人，近日與央視網副總編輯唐曉艷、國際傳播事業群總經理衣煒等人，共同探討科技快速迭代下的新媒體發展。

▲▼ 央視網,王令麟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 王令麟在體驗臉部操控虛擬主播。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 央視網,王令麟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

走進位於海澱區的央視網大樓，網紅虛擬主持人小C以活潑而又不失專業的口吻，介紹了央視網的概要和特點。王令麟現場笑問「她幾歲了？」負責人回答，「2歲多了啦...。」

實際上，一頭烏黑短髮、俏麗造型的小C，是在2021年大陸全國兩會期間正式出道，還曾登上《網絡春晚》、《元宵晚會》等活動，是個不折不扣的大網紅。負責人介紹說，小C 還能和專家進行訪談，專家們反饋這個模式非常活潑。

值得一提的是，央視網還將小C打造成大陸首個「可通過手機操控」的虛擬主播，提供快速識別人臉、同步虛擬化的功能，可設置不同動作、造型等。

王令麟現場親自體驗了這個最新科技，在人臉匹配成功後，做出的各式表情小C都能實現同步，令眾人看得嘖嘖稱奇。王令麟也稱讚道，AI主播是未來趨勢，新媒體運營上要結合科技升級去發展。

▲▼ 央視網,王令麟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王令麟實際了解央視網不同最新媒體科技運用。（圖／記者蔡儀潔攝）

看完虛擬主持人後，央視網負責人向王令麟展示了「熱點新聞搜索平台」，它不僅能自動剔除無價值的娛樂花邊新聞、小道消息，呈現真正的飆升話題，還可以根據需求客製化、精細化搜索地域範圍，譬如北京海淀區過去7天的熱點新聞。

除此之外，央視網在「5G+4K/8K+AI」戰略格局下，部署了屬於自己的「雲數智」和「智媒體」，建設人工智能（編按：人工智慧）編輯部和智能學院，走向「智慧+未來」的模式。

▲▼ 央視網,王令麟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲央視網負責人在介紹熊貓頻道 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在深度交流環節中，衣煒介紹道，熊貓（編按：貓熊）頻道是央視網的招牌欄目之一，年度影片觀看量超過40億次，他們還積極打造貓熊IP活動，《熊貓伴我行》全平台瀏覽量超過3.4億次。馬詠睿聽後表示，貓熊在台灣也是深受大小朋友喜愛，希望在貓熊乃至動物寵物內容上相互學習。

▼衣煒具體介紹央視網熊貓頻道運作。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼衣煒。（圖／記者蔡儀潔攝）

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