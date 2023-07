機師降落途中突昏迷！女乘客緊急接手奇蹟著陸　機翼斷成2半畫面曝

▲美國一架小型飛機的機師突然在降落時昏迷,所幸機上女乘客機警接手,才讓飛機得以安全降落。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國一架從紐約起飛的小型飛機,在當地15日下午準備降落麻州外海島嶼時,機師突然失去意識、陷入昏迷,所幸機上的女乘客緊急接手,才讓飛機驚險著陸,不過這架飛機最後仍因「硬著陸」影響,左側機翼斷成兩截。

據《紐約郵報》報導,麻州警方指出,一名駕駛「2006 Piper Meridian」機型的79歲機師,15日下午在準備降落麻州外海瑪莎葡萄園島機場(Martha's Vineyard)的最後階段中,不知何故突然昏迷。

Passenger crash lands plane at Martha’s Vineyard Airport following pilot’s medical emergency https://t.co/Lk56BxsD5Q (via @TheMVTimes/: Jake Cleland) pic.twitter.com/hemShxQbL9