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氣溫狂飆51°C！美國西南部熱到像火爐　逾8000萬人收高溫警告

▲▼美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國西部和南部各州持續出現破紀錄高溫，當局16日向居住在當地的8000多萬人發出高溫警告，下同。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社洛杉磯16日綜合外電報導

破紀錄的高溫持續侵襲美國西部和南部各州，今天有8000多萬人居住的地區收到高溫警告或警示。其中，加州死谷氣溫今天已來到瀕臨紀錄的攝氏52度。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告，美國西南部、墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）以西、佛羅里達州南部部分地區將出現「廣泛而令人難耐的高溫」，炙熱的高溫將延續到接下來這一週，對數以百萬計民眾健康構成風險。

美國國家氣象局指出，南加州昨天氣溫飆升至攝氏41到43度，今天面臨第2天類似的酷熱氣溫，加州、內華達州和亞利桑那州部分地區氣溫預計將高達攝氏46度。

法新社報導，加州著名景點、地球上最熱地點之一的死谷（Death Valley）繼昨天下午出現威脅生命的攝氏51度高溫，今天午後氣溫來到紀錄邊緣的攝氏52度。

▲▼美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

部分遊客來到死谷國家公園，想一瞥國家氣象局警告會「威脅生命的白天高溫」是怎麼一回事。預計死谷這樣的高溫情形將持續到18日晚間。

遊客魯納（Eliana Luna）今天向微軟國家廣播公司（MSNBC）表示，高溫讓身體「有一種灼熱感」。

1天前，洛杉磯以東、海拔約1645公尺的愛德懷鎮（Idyllwild）氣溫打破先前紀錄，來到攝氏37.8度。

亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）連續17天破攝氏42.8度，今天下午最高溫更來到45度。

▲▼美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

至於佛州邁阿密（Miami），美國國家氣象局今天發布了當地有史以來第一個超高溫警告（Excessive Heat Warning），並且將持續至晚間7時，當地高溫參雜著濕氣，創造出來的「體感」溫度預料將來到攝氏44.4度。

加州聖地牙哥（San Diego）以東的帝國市（Imperial）單日平均氣溫創下攝氏46.7度高溫，今天高溫預測將落在攝氏45.6度。

國家氣象局表示，在美國，高溫是氣候對人類的頭號殺手，民眾應認真看待相關風險。

國家氣象局在今天早晨的公告中表示：「截至今天清晨，從南佛羅里達州、墨西哥灣沿岸到美國西南部，總計有超過8000萬人處於『超高溫警告』或『高溫警示』（Heat Advisory）狀態下。」

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