女遛狗被3男擄上車綁架　「囚禁8個月」奇蹟回到愛犬家人身邊





▲女遛狗時突然被綁架。（圖／翻攝自FBI）

記者李振慧／綜合報導

美國加州30歲女子莫妮卡(Monica De Leon Barba)在墨西哥家附近遛狗時被綁架，下落不明的她讓FBI對外祭出美元4萬元（約台幣123萬元）懸賞金，被囚禁長達8個月後，如今傳出獲釋回到美國的消息。

來自美國加州聖馬刁市(San Mateo)的莫妮卡，去年11月29日在墨西哥哈利斯科州(Jalisco)街頭遛狗時，突然被男子擄上車從此下落不明。FBI今年4月公布街頭監視器畫面，其中可看到，莫妮卡走在街上時，有3輛車經過她身旁，她被突然從車上跳下的3名男子帶上車，只留下寵物狗在街上。

Woman kidnapped in Mexico for months now home.



Monica De Leon Barba is now back in the Bay Area, almost 8 months since she was kidnapped in Mexico while she was walking her dog. The FBI said she was released yesterday and said no arrests have been made … pic.twitter.com/edulY0mPKs — Gia Vang (@Gia_Vang) July 16, 2023

莫妮卡所養的狗後來被家人找到並且帶回美國，然而聯邦探員卻一直無法發現她的下落，甚至對外祭出美元4萬元的懸賞金，卻還是一無所獲，如今傳出莫妮卡已經獲釋並且回到美國。

FBI探員特里普(Robert K Tripp)表示，「FBI的調查仍未結束，過去8個月來，探員與失蹤者家屬，一直和墨西哥當地夥伴密切合作調查，莫妮卡最後能夠平安歸來讓我們十分欣慰」。目前仍無法得知莫妮卡為何會被綁架，FBI已鎖定5名嫌疑者進行調查。