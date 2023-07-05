宣示邁入數位化政府！花蓮縣與遠傳、台灣微軟共同啟動合作意向

▲花蓮縣政府邀請遠傳電信及台灣微軟共同舉辦「啟動智慧花蓮，生成AI洄瀾」研討會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府4日邀請遠傳電信公司及台灣微軟公司於花蓮環境教育中心共同舉辦「啟動智慧花蓮，生成AI洄瀾」研討會，標誌著花蓮縣政府領先全國與遠傳電信、台灣微軟共同啟動合作意向，引入生成式人工智慧（OpenAI），協助花蓮進行全方位數位轉型，打造國際智慧城市，花蓮縣長徐榛蔚正式宣示引領花蓮縣邁入數位化政府AI元年。

▲花蓮縣長徐榛蔚、遠傳電信總經理井琪（左）及台灣微軟總經理卞志祥（右）共同宣示， 引領花蓮縣邁入數位化政府AI元年。

徐榛蔚致詞提到，今天現場來了非常多產業界以及學術界的菁英，敬佩大家運用午後時間來聆聽學習，尤其方才與遠傳電信井總經理聊到，AI智慧以及chatGPT的興起是白領階級商業革命，進而加速產業前進，不論是產業界、學術界甚至是政府部門，我們要如何運用及因應更是一大課題與挑戰，因此今天非常榮幸邀請到科技服務業龍頭遠傳以及推動AI智慧的微軟來到花蓮分享，相信必定會給予在座聽講的朋友很大的啟發。

徐榛蔚接續提到，花蓮縣境南北狹長，且交通受限，然而花蓮並不是後山，縣政府早在2019年就領先全國成立第一個智慧教育中心，讓遠距學習以及遠距醫療透過網際網路解決交通不便的困境，更解決資源分配不均的問題，未來縣政府會與遠傳及微軟密切合作消彌數位落差，也邀請大家集思廣益，讓花蓮不斷往前邁進！

遠傳電信總經理井琪致詞提到，很榮幸再度來到花蓮，每次來到花蓮都有很不一樣的體驗，其實早在今年3月份，徐縣長就曾北上參加2023智慧城市論壇暨展覽，對於智慧科技的追求從不落人後的徐縣長早在當時就曾提及chatGPT如何落實，讓花蓮成為智慧城市，而花蓮也是全台灣第一個與遠傳合作讓chatGPT落地的縣市，顯見花蓮鄉親有這麼一位有遠見的首長來領導真的是一件非常幸福的事情。

井總經理接續分享，5月份她曾受微軟邀請參加全球CEO峰會，探討chatGPT在各個產業的應用，而在當時他們把chatGPT稱為「副駕駛」（copilot），自然語言介面讓不懂電腦、甚至不會寫程式的，一樣可以運用電腦，就像你的副駕駛一樣，chatGPT幫你做大量資訊處理並生成總結；井總經理也加碼逗趣分享自己曾使用chatGPT試寫辭職信，逗得現場大家笑開懷。

「只有遠傳，沒有距離！」井總經理也說，遠傳與花蓮的淵源很深，遠傳目前在秀林鄉、鳳林鎮、萬榮鄉以及瑞穗鄉等四個鄉鎮已經啟動5G遠距診療，鄉親到衛生所就可以進行遠距醫療服務，這都是科技融入生活的最佳示範，更能消彌城鄉間的數位落差。

台灣微軟總經理卞志祥致詞提到，徐縣長是台灣這麼多縣市首長中，最積極運用智慧科技來縮短城鄉距離、消彌數位落差的首長，讓數位與智慧科技在花蓮真正落地，而人工智慧這個議題，chatGPT在短短三個月內從「話題」變成「議題」再到「課題」，而成為一個課題往下落實之後它又變得非常接地氣，且在短時間內可以看到立即的效果，這個立即的效果是對每一個人都非常有感的，因此鼓勵大家去嘗試使用chatGPT，chatGPT讓大家知道科技可以為我們做什麼事情。

卞總經理接續提到，然而回到政府、組織、企業及產業面，要如何落實在生活日常中，微軟與合作夥伴給予大家很明確的落地方式，因為AI是一個數據集成之後的運用結果，可從三個面向體現在日常生活中，第一個賦能每一個員工，第二個增進日常工作（流程）效率，第三個改變與客戶（鄉親）互動的方式，就如同今日主題智慧花蓮啟動，探討知識轉型、產業轉型以及行政效率提升，未來或許微軟也可以在花蓮舉辦workshop，讓大家更了解AI實際落地的樣貌，也期待花蓮給予人民的感受從「好山、好水」再提升到「好科技」！

▲花蓮縣府各單位及產業界代表及民意代表均熱烈參與研討會。

接續下半場的講座，由遠傳電信

資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民分享，在科技領域的經驗和洞見，更大讚花蓮縣政府的施政作為，包括景點遊客資訊（觀光處）、長照服務分析（社會處）、文案智慧助手（行研處）以及數位孿生等四面向。他也說，遠傳電信長期落實社會關懷，長期挹注資源並陪同縣府深耕智慧教育，創造花蓮孩子接軌國際，翻轉花蓮未來的能力，更攜手縣府打造400座「智慧站牌」座落於台9線與台11線，是花蓮縣政府發展智慧城市不可或缺的重要夥伴。

活動貴賓除了遠傳電信總經理井琪、台灣微軟總經理卞志祥，另外有立法委員傅崐萁服務處執行長林宗昆、花蓮縣議員吳建志、徐子芳、縣府各相關單位及花蓮各產業代表和負責人。

