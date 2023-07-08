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新竹市宣布！　國中7科教師下學期調降授課節數

▲▼竹市國中藝術、體健、綜合等共7科教師　下學期起調降授課節數。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市國民中學藝術領域、綜合活動領域、健體領域，共計7科、365位教自112學年度第1學期起，調降每週授課節數，由現行20節調降為19節。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為舒緩教師教學壓力、提供教師更多精進時間，從而提升新竹市學生受教育的品質，新竹市長高虹安宣布，自112學年度第1學期起，調降國民中學藝術領域、綜合活動領域、健體領域，共計7科365位教師每週授課節數，由現行20節調降為19節，盼透過授課節數的調整，減輕老師教學負擔，提升學校行政效能，更能精進老師的教學內容，讓學生有更好的受教品質。

高虹安表示，新竹市重視教師權益及學生受教品質，透過調降授課節數，不僅可以激勵教師士氣並減輕教師負擔，讓老師們有更多備課與進修的時間，同時搭配改善學校教學軟硬體設施，協助孩子多元學習，提高「教」與「學」的效率，具體實踐新竹好學的教育目標。

教育處長童鳳嬌指出，現行國中教師授課節數中，藝術領域、綜合活動領域、健體領域等3個領域，包含：視覺藝術、表演藝術、家政、童軍、輔導、健康教育、體育等7科，教師每週授課節數為20節，已符合中央法令規定節數標準，該7科雖非一般所稱「考科」，教師仍需負責校內相關團隊或競賽訓練，對各項業務推動付出也未少於其他科別教師，為減輕該7科教師之教學負擔，自112學年度起，將授課節數由20節調降為19節。

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教育處說明，112學年度調降國中7科教師授課節數，衡酌本市財政狀況，採逐年調降為目標，以確保教學品質，達到新竹好學的教育目標。

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