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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首位「穿越北極海」女船長　鼓勵女航海員：不為自己設限

記者林郁婷／綜合報導

出生上海的白響恩，2012年駕駛「雪龍號」穿越北極海，成為大陸首位穿越北極海的女性航海員，昨日她的事蹟在微博爆紅，也讓更多人開始關注航海業，她也從去年開始經營抖音，拍影片分享航海知識 ，希望打破「女生不適合當航海員」的觀念。

《上觀新聞》報導，白響恩回憶當初開著「雪龍號」穿越北極海的畫面，船緩慢行駛在冰山海洋中，從駕駛台玻璃望出去，白霧飄散在空中，就像海市蜃樓一樣，「你很難用語言描述它，你會覺得中國的船很偉大，我們做的這件事也很偉大」。

白響恩如今在上海海事大學商船學院擔任副教授，同時也是擁有6.4萬粉絲的抖音部落客，經常拍影片分享航海知識和海上生活，當初為了讓沒機會上船的學生們，能了解到船上的真實情況，才開始經營抖音帳號。

▲▼白響恩經常在抖音分享航海知識。（圖／翻攝自抖音／Captress白船長）

▲白響恩經常在抖音分享航海知識。（圖／翻攝自抖音／Captress白船長）

白響恩談到拍影片的用意，「一方面想讓更多人看見大海，了解航海知識，一方面也是想激勵更多女性，不為自己設限」，隨著她的抖音帳號爆紅，觀眾也從學生擴展到社會大眾。

白響恩出生在航海世家，從小就喜歡問爸爸海上的事，也想在駕駛艙工作，然而當時全國沒有一所大學的航海學系招收女生，讓她很不服氣，「我有一種逆反心理，為什麼女生不能開船？我就很想證明自己」。

▲▼ 。（圖／翻攝自）

2000年上海海事大學破例招收女生，兩年後白響恩成功進入學校，不僅要學習開船技術，也要了解消防和急救知識，因為在船上很多時候都需要自救、救人。當時和白響恩同屆的共有30名女生，現在只有她繼續從事航海業，其他人全都轉行了。

白響恩表示，「海上的風險都是突發的，很多問題你從來沒遇到過，或者只在課本和應急預案裡看到過，所以每次航行都是第一次」，她曾經不小心右腿掉進水裡，等了20分鐘才恢復知覺，即使如此，她仍認為出海是幸福的，「如果有人問我會後悔嗎？我會說絕對不後悔，讓我再選擇一遍，我還是會上船。」

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