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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

矯正署女力抬頭 葉貞伶掌北監成八大監首位女典獄長

▲▼法務部矯正機關首長交接，葉貞伶首位台北監獄女性典獄長。（圖／矯正署提供）

▲法務部矯正機關首長交接典禮。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正機關14日舉行新舊首長交接典禮，其中受到矚目的是矯正署副署長葉貞伶，將接任台北監獄典獄長，成為八大監獄首位女性典獄長；此外，高雄監獄副典獄長劉昕蓉調升台南少年觀護所所長，代表女性在矯正體系下，管理地位更加重要。

葉貞伶為警察大學犯罪防治系第46期畢業，現年64歲，她曾任台北女子看守所所長，也擔任過桃園、高雄、台中三所女監典獄長，之後擔任矯正署主任秘書，前年升上矯正署副署長，這次又獲派擔任台北監獄典獄長，能力極受肯定。

而目前台北、高雄、宜蘭、彰化、台南、嘉義、屏東、台中等8所監獄，因收容人數均超過3千人，都是大型監獄，被稱為8大監獄。葉貞伶這次擔任北監典獄長，是首位8大監女性典獄長。另外高雄監獄副典獄長劉昕蓉，也獲調升台南少年觀護所所長，也是值得注意的女性首長。

本次新舊首長交接，由法務部長蔡清祥主持，他致詞時強調，法務部對於機關首長任用，一向秉持用人唯才、適才適所的原則辦理。這次除了感謝矯正機關首長在第一線工作的辛勞外，蔡清祥也勉勵在座的機關首長們應從自身作起，思考矯正機關於推動各項施政作為時，除要求政策需達成目標效益外，亦需將廉政治理概念納入政策執行過程，並落實行動管理，提醒矯正同仁謹守依法行政，發揮教化功能，以協助收容人復歸社會。

▼新任矯正機關首長宣誓就職。（圖／矯正署提供）

▲▼法務部矯正機關首長交接，葉貞伶首位台北監獄女性典獄長。（圖／矯正署提供）

▼台北監獄女典獄長葉貞伶（右）接下印信，由法務部長蔡清祥（中）監交。（圖／矯正署提供）

▲▼法務部矯正機關首長交接，葉貞伶首位台北監獄女性典獄長。（圖／矯正署提供）

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