施暴高嘉瑜案！視訊偷拍9張裸照部份　林秉樞仍不認罪

▲林秉樞委任律師陳頂新。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案件，一審法院認定林秉樞共犯下7項罪名，合計判刑2年10月。案件上訴二審後，高院13日維持原判，仍將他判處相同刑度。但律師強調，林秉樞被控視訊時偷拍高嘉瑜9張裸照部分，這部分仍有空間，當時林秉樞對此不願認罪。

本案2021年11月底爆發後，林秉樞12月1日凌晨就遭逮捕、聲請羈押，之後遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。檢方偵查終結後，依照傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名，提起公訴。

案經新北地院一審審理後，法院認定林秉樞犯下13項罪行，共牴觸7項罪名，分別為「傷害」、「恐嚇」、「竊錄」、「誹謗」、「偽造文書」、「變更他人電磁紀錄」、以及「強制」等罪，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，至於其他6項罪名，則合計宣告2年2月的刑期，得易科罰金。

全案再上訴，高院13日二審宣判，駁回上訴，維持一審的罪名與刑度。高嘉瑜、林秉樞均未出庭，僅有林秉樞委任律師陳頂新出庭聽判。陳頂新在宣判後表示，其實林秉樞對於檢方起訴的罪名，二審時大多改為認罪。不過檢方指控他在與高嘉瑜視訊時，截圖9張高嘉瑜裸照，違反「竊錄非公開活動罪」，這部分林秉樞與律師均不認同。

陳頂新強調，這個部分與《通訊保障及監察法》第29條不罰的一款事由「為通訊之一方或已得通訊之一方事先同意，而非出於不法目的者。」應有通用；此外，林秉樞也未將高嘉瑜裸照外流，律師認為這個部分應該無罪。不過此部分仍遭高院認定有罪，讓辯方不解。

律師最後強調，「林秉樞對於本案造成社會資源、司法資源的耗費，以及對被害人的傷害，在此致上最誠摯、最真誠的歉意。」至於是否上訴，律師表示，這部分要等收到二審判決書後，再與林秉樞討論。