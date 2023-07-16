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快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫

▲▼湖口工業區查緝移工 新北警員頸部遭砍傷濺血送醫。（圖／翻攝自我是湖口人）

▲湖口逃逸移工拒捕砍警，新北警頸部「被砍出20公分傷口」濺血送醫。（圖／翻攝自我是湖口人）

記者陳凱力、陳以昇、陸運陞／新竹報導

新北市樹林警分局員警16日晚間7時許前往新竹縣湖口鄉，追捕一名被通緝的外籍移工，過程中傳出一名員警遭到移工持刀砍傷，現場一名試圖協助警方的移工也遭砍傷，所幸2名傷者意識清醒，已送往東元醫院治療。被通緝的外籍移工傷人後快速逃逸，警方目前已加派人力到場持續搜索中。

據悉，新北市樹林警分局16日晚間接獲線報，跨區前往新竹湖口查緝一名被通緝的逃逸越籍移工，對方有妨害自由、毒品等前科，因為涉嫌妨礙自由遭通緝。警方在越籍移工的住所1樓埋伏6人，透過移工友人的協助按電鈴騙取對方下樓，不料越籍移工下樓後看見現場大批員警，立刻拿出預藏的藍波刀砍傷友人。

現場警方見狀立刻一擁而上試圖壓制越籍移工，不料遭遇對方激烈反抗，搏鬥過程中有一名20歲陳姓偵察佐脖子遭砍傷，出現一條長達20公分的傷口當場濺血，所幸傷口不深，而越籍移工傷人後趁隙往屋頂逃竄。

遭砍的員警與移工被緊急送往東元醫院，所幸2人均意識清楚，經治療後沒有生命危險。新竹縣新湖警分局收到消息後，立刻派遣大批警力到場支援，警方目前仍在現場持續搜索中。

▼越籍移工傷人後趁隙逃逸，警方仍在現場持續搜索中。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
柯震東又意外濺血！

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