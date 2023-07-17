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不滿遭同鄉出賣！移工砍傷友人「1警也濺血」　爬屋頂竄逃消失

▲▼湖口工業區查緝移工 新北警員頸部遭砍傷濺血送醫。（圖／翻攝自我是湖口人）

▲湖口逃逸移工拒捕砍傷友人及一名員警。（圖／翻攝自我是湖口人）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣湖口鄉16日晚間發生一起逃逸移工拒捕砍警事件，新北市樹林警分局員警在追捕一名被通緝的鄧姓男外籍移工時，不幸遭對方砍傷，現場一名試圖協助警方的移工也遭砍傷。警方隨後擴大圍捕，但仍未尋獲被通緝的鄧男，晚間11時許已收隊。

據悉，新北市樹林警分局16日晚間7時許接獲線報，跨區前往新竹湖口查緝一名被通緝的逃逸越籍移工，對方有妨害自由、毒品等前科，因為涉嫌妨礙自由遭通緝。警方在越籍移工的住所1樓埋伏6人，並透過移工友人阮男的協助按電鈴騙取對方下樓。

▲▼快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲越籍移工傷人後趁隙逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

不料，鄧男下樓後看見現場大批員警，不滿遭阮男出賣，立刻拿出預藏的藍波刀砍傷友人。現場警方見狀立刻一擁而上試圖壓制，但仍遭對方激烈反抗，搏鬥過程中有一名20歲陳姓偵察佐脖子遭砍傷，出現一條長達20公分的傷口當場濺血，所幸傷口不深，而鄧男傷人後趁隙往屋頂逃竄。

遭砍的員警與移工被緊急送往東元醫院，所幸2人均意識清楚，經治療後沒有生命危險。新竹縣新湖警分局收到消息後，立刻派遣大批警力到場支援，但直至晚間11時許仍未尋獲鄧男，目前已經收隊。

▲▼快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

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