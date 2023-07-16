蔡阿嘎又遭炎上！街訪問「像不像山下智久」　日網怒：快滾

▲蔡阿嘎（右）到日本又再度丟臉惹議，如今連日本網友都留言開罵。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

圖文／CTWANT

YouTuber蔡阿嘎擁有超過200萬的訂閱人數，過去他和團隊到日本評價「日本5家地雷連鎖店」引發爭議，甚至發出中日文聲明道歉，風波一過他卻又跑到日本，甚至在街頭訪問他像不像日本偶像男星山下智久，更和日本民眾介紹他是「台灣山P」，搞笑影片再度讓人火大，甚至連日本網友都湧入罵他「快滾」。

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▲蔡阿嘎到日本街頭問他像不像山下智久，結果路人都比他帥。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

網紅蔡阿嘎在評價日本難吃店家後，再度到了日本，更表示「哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，但他卻在日本進行街頭訪問，詢問當地民眾「有沒有覺得他長得像日本男星山下智久」，影片再度讓人不悅，甚至引來不少日本網友留言開罵，更要求他滾蛋別再來日本。

▲有些日本人禮貌性回應，但整部影片仍被罵爆。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

街訪影片內容中，大部分的民眾認為一點都不像，但蔡阿嘎逆風留言「難道最近山下智久本人來台灣，就是要來提告求償的嗎？」，也讓不少人認為他「人不要臉 , 天下無敵」、「能幫你想到這種題材的團隊真是天才，一而再、再而三的製造話題讓日本人討罵」、「其實他拍這影片的目的，就是想吸引日本人來吐槽，然後吸引更多台灣人來看日本人吐槽，如果能上新聞，他的目的就達到了」、「原來台灣也是有這種蠢蛋」、「快滾不要再來日本」。

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