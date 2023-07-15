日本秋田「24小時降1個月雨量」市區道路淹沒！　水庫準備緊急洩洪

▲日本秋田大雨造成河川氾濫淹水。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本東北方正遭受至災性豪雨襲擊，秋田縣、青森縣多處發生河川氾濫、土石流災情，市區多處嚴重積水，汽車被困在淹水之中，新幹線也全面停駛，而旭川水庫更準備在當地時間15日晚間6時洩洪，下游地區民眾須嚴防水位上漲。

根據NHK報導，日本民眾從15日開始迎接3連休之際，東北部日本海側地區降下豪大雨，秋田縣山本郡八峰町截至15日上午10時30分的24小時內，就降下200.5毫米雨量，創下1976年以來的7月單日降雨量最多紀錄，也超過了往年7月整個月的降雨量紀錄。

秋田縣政府表示，流經秋田市的太平川、檜山川、三種子川從上午開始陸續氾濫，目前已發布最高警戒的氾濫發生情報，河水夾雜泥沙和枯枝流入稻田，大片住宅區被淹沒，消防人員搭著橡皮艇來回協助居民撤離。

秋田縣男鹿市政府已針對轄內5426個家戶共約1萬262人，發布警戒等級次高的「避難指示」，目前已有十多棟建築被淹沒，就連國道都因洪水而封閉，市區多處嚴重積水，汽車被困在淹水之中。

JR東日本公司表示，秋田新幹線今天全天停駛，另外也有部分地方路線區間停駛。秋田縣政府也宣布，位於秋田市的旭川水庫受到暴雨影響，水量已超過警戒，預計將從下午6時（台灣時間下午5時）開始緊急放水，下游地區水位可能暴漲，周圍居民須多加留意。

當局已針對秋田縣及青森縣部分地區發布「土石災害警戒情報」，青森縣國道有多個路段被土石流淹沒，土石流也沖入秋田市添川區的民宅，目前只知有4人輕傷送醫。

日本氣象廳指出，北日本將持續降雨，特別是東北地區將出現暴雨或雷雨，預計到16日中午為止，東北的北部地區降雨量最多可達150毫米，必須持續嚴防土石流與河水氾濫等災情。