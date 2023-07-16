　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「5天用戶破億」他仍習慣滑IG　Threads退燒了嗎？網友答案很誠實

▲▼ Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

▲Meta推出新社群Threads。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

Meta近期推出新社群平台「Threads」，上線短短5天就吸引超過1億位用戶下載。起初有不少人都積極發文，分享生活點滴，不過就有網友表示，他還是比較習慣使用IG，Threads現在退流行了嗎？貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在Dcard上，以「Threads退流行了嗎」為標題發文，提到Threads已經上線超過一個禮拜，但他幾乎沒在使用，還是比較常用IG或Dcard，大家也跟他一樣嗎？Threads退流行了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有網友表示，「根本連載都沒載，好麻煩」、「因為很多人也懶得轉換IG帳號過去」、「它就是純潔的推特」、「麻煩，我這邊要看那邊也要看，顧不了那麼多」、「我還沒下載，Threads出來的第3天其實就退燒了，第3天開始就很少人轉發在Threads發的文到IG限動」、「還是有它的價值，但比較適合拿來發廢文，或是不想發在IG上的文章」。

▲▼推特,Threads。（圖／路透）

▲Threads被網友稱為「純潔版推特」。（圖／路透）

不過，也有用戶點出喜歡Threads的原因，「我自己是覺得在IG好累，發什麼都要想半天，在Threads就比較自由，有時候10秒就發完了，反正大家也不會給什麼反饋，所以就隨便發，我是還有繼續用啦」、「+1 ，IG發個限動要想5分鐘，目前最高紀錄串1分鐘發3個文，想到什麼發什麼」、「我會拿來發生活小破事、流水帳廢文，就當作一個雲端記事本」。

專精網頁分析的數據公司「Similarweb」指出，Threads正式上線後的48小時內，推特網頁流量下降了5％，與去年同期相比更是明顯下跌11％。IG負責人亞當.莫塞里（Adam Mosseri）表示，Threads能有那麼好的成績，是因為他們向「從未真正接受推特」的用戶提供了一個更正向的環境。

雖然Threads上線短短5天就吸引超過1億位用戶下載使用，但該數據主要仰賴IG龐大的用戶量，以及幾乎無痛轉移帳號到Threads的服務，因此後續發展仍值得觀察。此外，Threads目前尚未推出電腦版，且也還沒有主題標籤、關鍵字搜尋功能，所以暫時對廣告商的吸引力不大。

ET快訊
大聯盟專家來了！場勘大巨蛋34項目　讚「很棒的體育館」
快訊／雨區擴大！　4縣市豪大雨特報
20歲女最後身影曝！　瞞家人139線跑山自撞爆頭
40年最慘！　日本秋田「暴雨沖垮橋梁、水淹地下道」
快訊／抓錯人害少年頭破縫17針！　所長遭拔官
廟會爆炸28傷　初判「爆炸物」有2樣！
漂流太平洋2個月　男「吃生魚喝雨水」奇蹟獲救
剛上映！　《不可能的任務》爆下集停拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區擴大！4縣市豪大雨特報　雨下到入夜

「辦喜事不能關門！」她被爸媽逼留下來看家　全場傻了：根本沒聽過

構建寵物友善國定古蹟　台南水道博物館寵物園區升級為加大生態房

明年1月公司化恐現離退潮！台鐵年底要招逾580人　起薪30K起

颱風外圍水氣狂掃！一圖看降雨熱區　泰利明升級中颱「離台更遠」

「5天用戶破億」他仍習慣滑IG　Threads退燒了嗎？網友答案很誠實

仲夏寶島號玉里啓航！CT273蒸機女王風華再現　周邊商品搶手

台中本土登革熱再+1！大里男雲林除草返家發病　6家人遭匡列

台師大化學系辦中小學夏令營　帶領600名弱勢學子做科學實驗

快訊／泰利輕颱外圍水氣強襲！2縣市豪大雨特報　大雷雨警戒區出爐

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

快訊／雨區擴大！4縣市豪大雨特報　雨下到入夜

「辦喜事不能關門！」她被爸媽逼留下來看家　全場傻了：根本沒聽過

構建寵物友善國定古蹟　台南水道博物館寵物園區升級為加大生態房

明年1月公司化恐現離退潮！台鐵年底要招逾580人　起薪30K起

颱風外圍水氣狂掃！一圖看降雨熱區　泰利明升級中颱「離台更遠」

「5天用戶破億」他仍習慣滑IG　Threads退燒了嗎？網友答案很誠實

仲夏寶島號玉里啓航！CT273蒸機女王風華再現　周邊商品搶手

台中本土登革熱再+1！大里男雲林除草返家發病　6家人遭匡列

台師大化學系辦中小學夏令營　帶領600名弱勢學子做科學實驗

快訊／泰利輕颱外圍水氣強襲！2縣市豪大雨特報　大雷雨警戒區出爐

實名控傑尼斯社長70年前性侵！　日男星8歲在家受害「高達100次」

中暑別吃退燒藥！食藥署揭風險「恐致腎衰竭」　還有1事也別做

占卜／旁人眼中的我　是「公主命還是公主病」？

徐巧芯不缺席每場郭台銘見面會　沈富雄忍不住勸：玩過頭了

星・變美／46歲金喜善出鏡狀態超狂！臉蛋光澤又飽滿3招秘訣養成

陸生團訪台！馬英九晚宴「深度交流」　北大學生嗨讚：和藹可親

詹皇又要換背號了！　新賽季換穿23號只為致敬「指環王」羅素

遭吳子嘉酸跨不過濁水溪　柯文哲訪南投：民眾黨需花更多時間在中南部

馬查多300轟達陣！　現役第11人、史上第2年輕三壘手

北市欠稅大戶為3.66億逃23年　僅1筆1433萬土地遭法拍

生活熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

3.8萬人可領2200元　這戶24口賺翻

快訊／國家警報響！　2縣市豪大雨

2縣市大雨！泰利估明變中颱　全台防劇烈天氣

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

2023下半年變動加劇！12生肖運勢一次看

正妹被認錯交友暴增　急喊：我不是王小姐

兒越看越帥⋯他怒驗DNA　全家毀了

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

可能還有颱風！　侵台機率曝

台北最頂商圈！妹子出捷運「見1幕」嚇不敢逛　苦主+1

更多熱門

相關新聞

mL唸「謬」不唸莫！他曝1讀法沒爭議

mL唸「謬」不唸莫！他曝1讀法沒爭議

容量計量單位毫升（mL），實際上應讀為「mil（音近「密喔、謬」）」，過去網上就曾掀起相關話題。不過，儘管正確讀音曝光，不少人還是習慣用「莫」、「mo」等讀法。就有網友表示，自己有點唸法潔癖，每次聽到「莫」還是會覺得蠻妙的，好奇別人怎麼唸？釣出一票人分享絕對沒爭議的讀法。

Threads微退燒　他反驚喜「被2網紅翻牌」

Threads微退燒　他反驚喜「被2網紅翻牌」

兩岸開戰「私人飛機將改成軍機」　郭台銘：我生在這、死在這、葬在這

兩岸開戰「私人飛機將改成軍機」　郭台銘：我生在這、死在這、葬在這

同居2年「愛愛越來越少」女苦惱　過來人1句點醒她

同居2年「愛愛越來越少」女苦惱　過來人1句點醒她

套房在公墓旁邊！條件曝光　全場嗨爆：快衝

套房在公墓旁邊！條件曝光　全場嗨爆：快衝

關鍵字：

ThreadsIGDcard

讀者迴響

熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

嘉義金虎爺遶境爆炸17傷　主辦單位回應了

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

日網紅玩「女體盛」影片炎上！6男夾生魚片大笑

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面