「5天用戶破億」他仍習慣滑IG　Threads退燒了嗎？網友答案很誠實

▲Meta推出新社群Threads。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

Meta近期推出新社群平台「Threads」，上線短短5天就吸引超過1億位用戶下載。起初有不少人都積極發文，分享生活點滴，不過就有網友表示，他還是比較習慣使用IG，Threads現在退流行了嗎？貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在Dcard上，以「Threads退流行了嗎」為標題發文，提到Threads已經上線超過一個禮拜，但他幾乎沒在使用，還是比較常用IG或Dcard，大家也跟他一樣嗎？Threads退流行了嗎？

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貼文曝光後，有網友表示，「根本連載都沒載，好麻煩」、「因為很多人也懶得轉換IG帳號過去」、「它就是純潔的推特」、「麻煩，我這邊要看那邊也要看，顧不了那麼多」、「我還沒下載，Threads出來的第3天其實就退燒了，第3天開始就很少人轉發在Threads發的文到IG限動」、「還是有它的價值，但比較適合拿來發廢文，或是不想發在IG上的文章」。

▲Threads被網友稱為「純潔版推特」。（圖／路透）

不過，也有用戶點出喜歡Threads的原因，「我自己是覺得在IG好累，發什麼都要想半天，在Threads就比較自由，有時候10秒就發完了，反正大家也不會給什麼反饋，所以就隨便發，我是還有繼續用啦」、「+1 ，IG發個限動要想5分鐘，目前最高紀錄串1分鐘發3個文，想到什麼發什麼」、「我會拿來發生活小破事、流水帳廢文，就當作一個雲端記事本」。

專精網頁分析的數據公司「Similarweb」指出，Threads正式上線後的48小時內，推特網頁流量下降了5％，與去年同期相比更是明顯下跌11％。IG負責人亞當.莫塞里（Adam Mosseri）表示，Threads能有那麼好的成績，是因為他們向「從未真正接受推特」的用戶提供了一個更正向的環境。

雖然Threads上線短短5天就吸引超過1億位用戶下載使用，但該數據主要仰賴IG龐大的用戶量，以及幾乎無痛轉移帳號到Threads的服務，因此後續發展仍值得觀察。此外，Threads目前尚未推出電腦版，且也還沒有主題標籤、關鍵字搜尋功能，所以暫時對廣告商的吸引力不大。