改不過來？mL唸「謬」不唸莫　他曝1讀法沒爭議…2字解決

▲看到「mL」時會怎麼讀？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

容量計量單位毫升（mL），實際上應讀為「mil（音近「密喔、謬」）」，過去網上就曾掀起相關話題。不過，儘管正確讀音曝光，不少人還是習慣用「莫」、「mo」等讀法。就有網友表示，自己有點唸法潔癖，每次聽到「莫」還是會覺得蠻妙的，好奇別人怎麼唸？釣出一票人分享絕對沒爭議的讀法。

這位網友在Dcard發起閒聊，「大家mL都怎麼唸？」小時候他也是聽家人唸「莫」，後來學了化學，就覺得「莫」應該是指「莫耳（mol）」這個單位才對，便改口將mL讀做「毫升」。可最近在看影片時，他就發現，有廣告仍直接唸「莫」，「覺得滿妙的，想知道大家都怎麼唸～會不會只有我有這種唸法潔癖？」

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貼文引發熱議，「曾唸『莫』，然後被老師釘到翻掉過」、「我也是被老師糾正要念milliliters……」、「以前在學校都唸英文全稱，但業界都唸莫……也是花了點時間習慣」、「我懂！！！不過你在台灣不講『ㄇㄡˋ』大家聽不懂，講milliliter可能會被毆打，但幾乎沒聽過人講毫升。」

▲原PO好奇其他人怎麼唸mL。（圖／翻攝自Dcard）

還有人則討論，怎麼唸絕對不會被誤會，「我都唸：欸母、欸漏」、「毫升或cc」、「我都唸西西」、「直接忽略英文，只唸中文」、「都說cc，或直接拆開唸欸母欸漏。」也有網友認為，「語言是要活用的，而且重點是拿來溝通，所以其實聽得懂就好了，太計較這些東西其實沒啥意義。」

本站2019年曾報導「連滴妹都錯！100mL不是『莫』台灣人超愛亂唸 美國留學生解答了」，有網友曾在PTT發文，說他看滴妹影片時，發現教英文起家的滴妹把mL讀成「more」，不禁吐槽，「到底第一個開始這樣唸的台灣人是誰？mL是念『咪哩（mili）』或『密喔（m-i-l）』啦！」

▲mL讀法。（圖／翻攝自劍橋詞典）

當時，話題掀起網友熱議mL正確讀法的討論，就有幾位前去美國留學的網友給了答案，「美國實驗室的人唸『密喔』，正式為milliliter」、「正解，本實驗室偷懶唸法：Mio。」事實上，毫升mL為milliliter的縮寫，相當於立方公分cc（cubic centimetre）。根據《劍橋詞典》，mL分為美式英語讀音和英式英語讀音，美式英語mL讀為mil（音標mil）；英式英語則是讀milliliter（音標mɪl•əˌli•t̬•ər）。