別再偷了！霧峰龍眼盛產期　農友掛告示「偷摘罰30萬」防採果賊

▲別再偷了！霧峰龍眼盛產期到，農友掛告示「偷摘罰30萬」防採果賊。（圖／市議員李天生提供）



記者游瓊華／台中報導

台中霧峰龍眼種植面積為全國第二，僅次於台南東山，近期霧峰桐林山區即將進入龍眼成熟採收季節，為防範不肖份子偷摘，農友在北坑產業道路旁懸掛警告標語「私人用地，偷摘罰30萬元」，希望發揮嚇阻作用。市議員李天生也強調，去年度警方曾經查獲外籍移工偷摘案件，要求警方繼續加強巡邏防範，確保農友收成。

▲年初雨水缺少，果農預估今年8月中旬將進入龍眼盛產期。（圖／市議員李天生提供）



楊姓果農表示，今年年初時缺少雨水，一度讓大家擔心，不過事後天降甘霖，終於讓龍眼順利成長收成，產量和去年差不多，目前已經有少數龍眼上市，預計8月中旬將進入盛產期。

去年度受到豪大雨及荔枝椿象危害影響，龍眼產量銳減，價格高漲，霧峰桐林山區偷摘龍眼事件頻傳，果農在北坑產業道路旁懸掛出各式警告標語，吸引外界矚目，事經李天生議員反映，警方加強巡邏防範，並且逮獲一名外籍移工偷摘龍眼。

李天生表示，霧峰桐林北坑產業道路通往菁桐林生態園區及一線天風景區，進出往來遊客眾多，路旁龍眼結實纍纍，隨手可得，容易遭到不肖份子採摘，目前進入龍眼採收季節，農友再度懸掛出「私人土地、龍眼請勿採摘、違者罰款30萬元」警告標語，提醒路過民眾不要偷摘。